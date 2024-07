Phoebe Dynevor e Djimon Hounsou star del nuovo thriller di Tommy Wirkola

Saranno Phoebe Dynevor e Djimon Hounsou i protagonistti di un nuovo thriller scritto e prodotto da Tommy Wirkola, le cui riprese sembra stiano per iniziare in Australia.

A occuparsi della produzione sarà Sony Pictures dopo aver stretto un accordo con i realizzatori.

Il team al lavoro sul film

Adam McKay e Kevin Messick sono produttori del lungometraggio tramite la loro HyperObject Industries e la trama, oltre ai dettagli sui personaggi coinvolti negli eventi raccontata, è attualmente avvolta dal mistero.

Djimon Hounsou ha recitato recentemente in A Quiet Place: Giorno 1, con star Lupita Nyong'o e Joseph Quinn.

L'attore, che aveva ottenuto una nomination ai Golden Globe grazie alla sua interpretazione in Amistad, ha recentemente recitato anche in Gran Turismo e Rebel Moon.

Phoebe Dynevor critica la situazione per le attrici della sua età: "Ci sono molti più ruoli per gli uomini"

Phoebe Dynevor, invece, ha raggiunto la popolarità internazionale grazie alla parte di Daphne nella serie Bridgerton.

Phoebe in Fair Play

Tra i suoi progetti più recenti ci sono invece Fair Play, thriller di cui è stata protagonista accanto ad Alden Ehrenreich, Inheritance diretto da Neil Burger, e Anniversary con Diane Lane e Zoey Deutch.

L'attrice aveva inoltre rivelato di essere stata in corsa per la parte di Lois Lane, poi assegnata a Rachel Brosnahan, nel nuovo film di Superman scritto e diretto da James Gunn, rivelando che nel progetto il personaggio sarà particolarmente importante: "È lei a salvare Superman. È la mente, in realtà è quella impavida e super coraggiosa della coppia".

Il regista e sceneggiatore Tommy Wirkola si è fatto notare realizzando titoli come l'horror Dead Snow, l'action fantasy Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe, e il thriller Una notte violenta e silenziosa.