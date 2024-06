Il nuovo film sugli squali con la star di Bridgerton verrà girato a Melbourne

Sony Pictures sta lavorando ad un nuovo progetto cinematografico sugli squali ancora senza titolo, diretto dal regista norvegese Tommy Wirkola. Le riprese inizieranno a Melbourne, in Australia, nel prossimo mese di luglio. Wirkola è conosciuto principalmente per la sua affinità con il cinema horror e ora sarà al timone di una nuova produzione.

Protagonista del film sarà una star di Bridgerton, la serie televisiva di Shonda Rhimes disponibile su Netflix e basata sui romanzi di Julia Quinn. La presenza di uno dei volti noti della serie di successo ambientata nel mondo dell'alta società londinese nel bel mezzo della Regency Era, potrà rivelarsi un dettaglio fondamentale per la promozione del film.

Da Londra a Melbourne

La star del film sarà Phoebe Dynevor, che nella serie Netflix interpreta Daphne Bridgerton, al centro della trama nella prima stagione, quartogenita della famiglia che dà il nome allo show nonché moglie di Simon Basset (Regé-Jean Page). La conferma della scelta della location è stata confermata da Creative Victoria e VicScreen: la produzione usufruirà del pacchetto di finanziamenti del Victorian Screen Incentive dello stato di Victoria. Le autorità australiane hanno affermato che il film inietterà circa 20 milioni di dollari nell'economia dello stato e creerà 700 posti di lavoro. La produzione si svolgerà negli studi di Melbourne e in varie zone dello stato di Victoria.

Phoebe Dynevor in una scena di Bridgerton

Il film è prodotto da Adam McKay e Kevin Messick, scritto e diretto da Tommy Wirkola, noto per film come Dead Snow e per il sequel Red vs Dead, oltre a Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe, Seven Sisters e The Trip. Nel 2022, ha diretto Una notte violenta e silenziosa con protagonista nel ruolo di un Babbo Natale particolarmente violento David Harbour, star di Stranger Things.

Phoebe Dynevor ha recitato al fianco di Alden Ehrenreich nel thriller Fair Play venduto a Netflix e presentato al Sundance Film Festival.