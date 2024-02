Phoebe Dynevor critica la situazione per le attrici della sua età: 'Ci sono molti più ruoli per gli uomini'

Phoebe Dynevor, star della prima stagione di Bridgerton, ha espresso la sua preoccupazione nei confronti della quantità, e della qualità, dei ruoli scritti per le giovani attrici.

Durante un'intervista rilasciata a The London Evening Standard, la nominata al premio come Miglior Attrice Emergente ai BAFTA, ha condiviso la sua opinione.

Le dichiarazioni di Phoebe

Phoebe Dynevor in una foto promozionale

Spiegando che probabilmente non dovrebbe rilasciare dei commenti sull'argomento, considerando la possibile reazione online, Phoebe Dynevor ha comunque spiegato: "Non ci sono ancora abbastanza parti. C'è uno spazio così grande per gli attori di sesso maschile... Ce ne sono così tanti. E sono tutti grandiosi. Sono tutti dei giovani davvero talentuosi, e non smettono di lavorare, buon per loro. Ma quando penso alle ragazze della mia età... C'è molto più spazio per loro e non c'è abbastanza spazio per noi". L'attrice ha aggiunto: "Attualmente è un periodo davvero positivo per le donne più anziane, ed è fantastico, e c'è molto per questi giovani attori, ma non tanto per le attrici che conosco e fanno parte della mia fascia di età".

Dynevor ha quindi sottolineato: "Prima o poi voglio produrre. Vorrei creare il materiale che penso manchi. Non so quando accadrà, ma è un mio sogno".

Phoebe è nata e cresciuta in una famiglia attiva nel mondo dello spettacolo, situazione che le ha dato una prospettiva molto accurata del settore: sua madre, Sally, è protagonista della soap Coronation Street, mentre suo padre, Tim, è uno sceneggiatore nominato ai BAFTA.