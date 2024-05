Phoebe Dynevor da Bridgerton agli squali killer, l'attrice protagonista dell'horror di Tommy Wirkola

Basta con pizzi, cappellini fioriti, corteggiamenti e crinoline! Dopo l'overdose di Bridgerton, Phoebe Dynevor dà un taglio netto al passato concentrandosi sugli squali killer. L'attrice inglese si prepara a recitare nel nuovo horror di Tommy Wirkola, ancora privo di titolo, scritto per Sony Pictures, come conferma Deadline, che ha ripreso la notizia dall'insider Jeff Sneider.

Per il momento i dettagli del plot sono top secret. Sappiamo, però, che a produrre il thriller saranno Adam McKay e Kevin Messick con la loro compagnia Hyperobject Industries e che le riprese prenderanno il via in estate in Australia.

Bridgerton: una foto della protagonista della serie

Meglio nota per il ruolo di Daphne Bridgerton nelle prime due stagioni della popolarissima serie Netflix Bridgerton, Phoebe Dynevor ha affiancato Alden Ehrenreich nel thriller ad alto tasso erotico Fair Play, acquistato da Netflix al Sundance dopo una guerra di offerte, ottenendo un Nomination ai BAFTA per il suo lavoro. Prossimamente la vedremo in altri due thriller: il film di spionaggio Inheritance del regista Neil Burger e Anniversary, con Diane Lane e Zoey Deutch.

Il norvegese Tommy Wirkola ha all'attivo il thriller natalizio Una notte violenta e silenziosa, l'action fiabesco Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe e il Nazi zombie horror Dead Snow.