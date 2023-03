Bridgerton, Rege Jan Page sulle scene di sesso con Phoebe Dynevor: "Avevamo un orrendo alito al caffè"

Regé-Jean Page, grande protagonista di Bridgerton nonchè uomo più bello del mondo secondo la scienza, ha svelato alcuni divertenti retroscena sulla realizzazione delle scene di sesso con la co-star Phoebe Dynevor. A sua detta avevano entrambi uno strano odore che sapeva di caffè.

"Quello che nessuno sa su Bridgerton è che sia io sia Phoebe avevamo un orrendo alito al caffè durante le scene più intime. Di solito ci davamo delle regole su cosa non mangiare prima delle scene, robe del tipo cipolle o cose del genere, ma il caffè piaceva a entrambi" ha raccontato l'attore ospite del Late Show di Stephen Colbert.

Bridgerton 3 si concentrerà sull'amore tra Penelope e Colin, tradito l'ordine dei romanzi

Regé-Jean Page è stato co-protagonista della prima stagione di Bridgerton, prima di lasciare lo show per avventurarsi verso altri lidi. La serie ha proseguito spostando il focus su altri personaggi, ma per la terza stagione pare sia in programma un recasting per il Duca di Hastings. Page fa capolino anche tra i nomi dei possibili nuovi interpreti di James Bond, una parte decisamente consona all'uomo incoronato come il più bello del mondo.

L'attore farà adesso parte della squadra di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, in arrivo nelle sale a fine mese.