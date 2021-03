Phoebe Dynevor, la star di Bridgerton affiancherà Matthew Goode nel film Sky The Colour Room

Nuovo ruolo da protagonista per Phoebe Dynevor dopo Bridgerton, l'attrice affiancherà Matthew Goode nel biopic Sky The Colour Room, dedicato all'artista della ceramica Clarice Cliff.

Dopo il successo della serie Netflix Bridgerton, Phoebe Dynevor sarà protagonista del film Sky originale The Colour Room a fianco di Matthew Goode.

Phoebe Dynevor in una foto promozionale

Phoebe Dynevor interpreterà Clarice Cliff, artista pioniera della lavorazione della ceramica che divenne celebre negli anni '20 del 1900 mentre lavorava nell'industria di vasi di Stoke-on-Trent, Inghilterra. The Colour Room è prodotto da Caspian Films, Sky, e Creative England. La storia è basata su una sceneggiatura di Claire Peate. A dirigere la pellicola sarà Claire McCarthy.

Nel cast del film troviamo anche David Morrissey, Darci Shaw, Kerry Fox e Luke Norris. Le riprese di The Colour Room prenderanno il via nelle prossime settimane a Stoke-on-Trent e Birmingham. Il film uscirà nei cinema e su Sky Cinema entro la fine dell'anno.

Ecco la sinossi di The Coulour Room riportata da Deadline: "The Colour Room segue il viaggio di una giovane operaia determinata, Clarice Cliff, mentre infrange le barriere e rivoluziona il mondo del lavoro nell'Inghilterra degli anni '20. Clarice Cliff (Dynevor) è una vivace lavoratrice di una fabbrica nell'Inghilterra industriale del primo '900. Traboccante di idee per colori e forme, Clarice corre prende dei rischi sempre maggiori, ma riesce a rimanere un passo avanti rispetto all'industria impressionando l'eccentrico proprietario della fabbrica Colley Shorter (Goode) con il suo talento e creatività.