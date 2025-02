Phenomena: il cult di Dario Argento diventa una serie tv

Il film Phenomena, diretto da Dario Argento negli anni '80, sarà adattato in una serie tv. Ecco l'annuncio di Titanus Production.

Durante il festival internazionale Series Mania, in programma dal 21 al 28 marzo a Lille, in Francia, verrà presentato il pitch deck di un nuovo teen drama ispirato a Phenomena, il film cult diretto da Dario Argento.

Titanus Production ha infatti annunciato il nuovo progetto destinato al piccolo schermo, anticipandone i primi dettagli ufficiali.

Il team al lavoro sulla serie di Phenomena

L'horror realizzato nel 1985 dal regista italiano sarà alla base della nuova serie che potrà contare sulla sceneggiatura di Nicola Guaglianone e Menotti, autori che hanno già ottenuto molti successi.

L'obiettivo, come riporta il primo comunicato ufficiale, è di riportare in vita il mondo visionario dell'iconico film firmato da Dario Argento. Phenomena - The Series proporrà inoltre un 'tocco di freschezza che fonde il sottofondo sinistro con l'estetica pop', proponendo uno show avvincente dall'estetica audace e all'avanguardia.

I produttori hanno assicurato che l'adattamento per il piccolo schermo renderà onore al film originale, rivolgendosi tuttavia a una nuova generazione.

Maria Grazia Saccà CEO di Titanus Production ha dichiarato: "Siamo entusiasti di portare il pitch deck al maggior festival europeo dedicato alle serie tv "Phenomena - The Series", uno tra i titoli cult di Titanus S.p.A.. Con questo progetto Titanus Production si conferma tra le realtà produttive italiane più innovative e riconosciute a livello internazionale".

Cosa raccontava Phenomena

Il film degli anni '80 con star Jenniffer Connelly raccontava la storia di una ragazzina americana con la straordinaria capacità di "comunicare" con gli insetti. La giovane, chiamata Jennifer, si trova in un collegio di Zurigo per studiare. Ma tra le verdi e tranquille vallate, si aggira un pericoloso maniaco necrofilo che uccide le ragazzine e nasconde i loro corpi...