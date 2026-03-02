PGA Awards 2026: trionfo per Una battaglia dopo l'altra, ormai l'Oscar è a un passo

La scatenata pellicola a sfondo politico-allegorico di Paul Thomas Anderson si è portata a casa anche l'ultimo riconoscimento che precede la corsa all'Oscar: ormai è già tutto deciso?

La corsa all'Oscar 2026 per il miglior film è già decisa? L'esito (scontato) dei PGA Awards 2026, che hanno visto trionfare ancora una volta Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson lo indicherebbe chiaramente.

La pellicola ha ottenuto anche il riconoscimento della Producers Guild of America, il sindacato dei produttori cinematografici, che nell'80% dei casi anticipa l'Oscar per il miglior film. Nonostante il record assoluto delle 16 candidature, chi sperava in una vittoria dell'horror black I peccatori dovrà farsene una ragione. Tutti i pronostici indicano l'adrenalinico pamphlet di Anderson come il vincitore e solo una sorpresa sconvolgente potrebbe cambiare il corso del destino.

Leonardo DiCaprio imbraccia il fucile in una scena di Una battaglia dopo l'altra

Cosa significa la vittoria dei PGA per Una battaglia dopo l'altra in vista degli Oscar?

Il PGA Award è in assoluto il miglior precursore per il premio al miglior film, con un corpo elettorale più o meno delle stesse dimensioni dell'Academy - entrambe contano circa 10.000 membri - e con un simile sistema di voto.

Il PGA ha anticipato il vincitore dell'Oscar per il miglior film 13 volte negli ultimi 15 anni. Inoltre, solo una manciata di film nella storia ha vinto il DGA e il PGA per poi perdere l'Oscar per il miglior film, come accaduto nel caso di Apollo 13, Salvate il soldato Ryan, Brokeback Mountain e La La Land. Quindi al momento è molto difficile immaginare uno scenario in cui il film di Paul Thomas Anderson non si porti a casa l'Oscar per il miglior film dopo le vittorie ai DGA, BAFTA, Critics Choice Award, Golden Globe, National Board of Review, New York Film Critics Circle e Los Angeles Film Critics Association.

Paul Thomas Anderson dirige Leonardo DiCaprio in una scena di una battaglia dopo l'altra

Cosa ha detto Paul Thomas Anderson nel suo emozionante discorso di ringraziamento?

Dopo la consegna del premio della PGA, il regista e produttore Paul Thomas Anderson è salito sul palco visibilmente emozionante rendendo omaggio ai leader dello studio che hanno sostenuto il suo film anticonformista e politicamente impegnato, da noi analizzato nella recensione di Una battaglia dopo l'altra. Il ringraziamento a Michael De Luca e Pam Abdy non ha mancato di contenere un riferimento indiretto alla movimentata cessione della casa madre dello studio, la Warner Bros. Discovery.

"Qualunque sia la strada che vi aspetta, il vostro lavoro quest'anno è spettacolare. Lo condivido con voi. Che possiate andare avanti a lungo, qualunque cosa il futuro riservi. È una battaglia dopo l'altra", ha detto Anderson, elogiando la coppia per il coraggio dimostrato nell'aver sostenuto materiale originale e registi non convenzionali, come Ryan Coogler e Zach Cregger, autori - rispettivamente - de I peccatori e Weapons, entrambi nominati ai PGA Awards.

"Avete tenuto la testa bassa e mi avete protetto. Avete protetto Ryan. Avete protetto Zach. Questa è vera produzione. Lasciarci fare il nostro lavoro e guidarci fin qui" ha aggiunto.

La lista completa dei vincitori dei PGA Awards 2026

L'hit Netflix KPop Demon Hunters ha vinto il PGA Award per il miglior film d'animazione, ipotecando prevedibilmente l'Oscar per l'animazione. La categoria Documentari ha riservato una sorpresa: My Mom, Jayne di Mariska Hargitay si è aggiudicato il premio della PGA. difficile prevedere chi la spunterà agli Oscar con la concorrenza del favorito The Perfect Neighbor e dell'aclamato Mr. Nobody Against Putin.

Nel settore televisivo hanno trionfato le serie The Studio di Apple TV e The Pitt di HBO Max, rispettivamente, per la categoria commedia e dramma. La serie Netflix Adolescence ha aggiunto un altro trofeo alla sua lunga lista di vittorie, trionfando nella categoria miniserie. Ecco di seguito la lista completa dei vincitori.