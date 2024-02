PGA Awards 2024: Oppenheimer trionfa e ipoteca l'Oscar per il miglior film

Oppenheimer è ormai il favorito assoluto all'Oscar per il miglior film dopo aver conquistato il premio della PGA 2024, Succession e the Bear premiate come migliori serie tv.

Oppenheimer prosegue la sua marcia trionfale verso l'Oscar portandosi a casa anche il maggior riconoscimento dei Producers Guild of America Awards 2024. Christopher Nolan, Emma Thomas, Chuck Roven e il loro team di produttori hanno portato a casa il Darryl F. Zanuck Award, che riconosce l'eccellenza nella produzione di un lungometraggio cinematografico. Il premio è diventato forse il maggior precursore per conquistare l'Oscar per il miglior film.

Oppenheimer: Cillian Muprhy in un primo piano

Emma Thomas ha lodato le qualità di produttore di Christopher Nolan, spiegando: "È assolutamente brillante, abbiamo lavorato su 12 film fino ad ora".

Lo stesso Nolan ha notato come finora né lui né Emma Thomas avevano conquistato il PGA Award nonostante le precedenti nomination. "Ogni volta che siamo stati in questa stanza, abbiamo sentito così tanto sostegno", ha detto.

I premi televisivi

Inarrestabile The Bear, l'acclamata serie Hulu visibile in Italia su Disney+ si è portata a casa il Danny Thomas Award della PGA per le serie comiche a episodi, mentre Succession ha trionfato nella categoria drammatica.

RuPaul's Drag Race ha vinto il premio come miglior reality show, mentre Last Week Tonight with John Oliver ha conquistato il primo posto nella categoria varietà.

La cerimonia ha visto anche diversi premi alla carriera. Sarah Michelle Gellar è intervenuta per premiare la superproduttrice Gail Berman, che l'ha resa una star con Buffy l'ammazzavampiri, consegnandole un trofeo intitolato a Norman Lear.

Al termine della serata, il premio Oscar Guillermo del Toro ha reso un commovente omaggio a Martin Scorsese, vincitore del David O. Selznick Achievement Award. Celebrando i suoi lavori più importanti come Taxi Driver e Quei bravi ragazzi, del Toro ha affermato che Scorsese sta attualmente vivendo uno dei momenti più trasformativi della sua vita professionale.

"Lo spirito di un artista non può essere domato", ha detto del Toro. "Rimarrà vitale, selvaggio e persino non addomesticato, anche nel quarto o quinto decennio di una carriera prestigiosa".

La lista completa dei vincitori dei PGA Awards 2024

Darryl F. Zanuck Award per il miglior film

Oppenheimer (Universal Pictures)

Miglior film d'animazione

Spider-Man: Across the Spider-Verse" (Sony Pictures)

Norman Felton Award per la miglior serie a episodi drammatica

Succession (Max)

Danny Thomas Award per la miglior serie a episodi comica The Bear (Hulu)

David L. Wolper Award per la miglior serie limited

Lo scontro (Netflix)

Premio per il miglior film tv

Black Mirror: Beyond the Sea (Netflix)

Premio per la miglior serie non-fiction

Welcome to Wrexham (FX)

Premio per il miglior documentario

American Symphony

Premio per il miglior varietà

Last Week Tonight With John Oliver (Max)

Premio per il miglior reality

RuPaul's Drag Race (MTV)

Premio per il miglior programma sportivo

Beckham

Premio per il miglior programma per bambini

I Muppets