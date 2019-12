Pezzi unici, quinta puntata stasera su Rai1: anticipazioni

Pezzi Unici torna stasera su Rai1, alle 21:25, con la quinta puntata. Che è anche la penultima per serie tv ideata e diretta da Cinzia Th. Torrini che ha fin qui sempre vinto la gara degli ascolti della domenica sera contro i programmi delle altre reti.

Le anticipazioni di questo penultimo appuntamento ci parlano subito di Vanni che marca stretto Elia, ex tossico che aveva stretto con Lorenzo un forte legame di amicizia. Elia, Lapo, Valentina ed Erica decidono che non c'è altra scelta: useranno il tesoretto che ]ess ha messo da parte grazie ai suoi furti per pagare Linda. Jess cerca di opporsi ma viene messa messa a tacere senza tanti complimenti. Ora che hanno gli oggetti rubati da Jess, i ragazzi devono trovare il modo di trasformarli in denaro contante, ma con i loro precedenti non possono rischiare un'accusa per ricettazione. Elia sarà costretto a chiedere aiuto a Beatrice.

Il cast di Pezzi unici, serie in 6 puntate, è composto da Sergio Castellitto, Irene Ferri, Marco Cocci, Giorgio Panariello, con l'amichevole presenza di Loretta Goggi. La quinta puntata andrà in onda oggi 15 dicembre in prima serata su Rai1 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare, tra i contenuti On Demand, anche gli episodi precedenti.