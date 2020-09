Petra, la trama del secondo episodio stasera su Sky Cinema Uno

Stasera su Sky Cinema Uno, e in streaming su NOW TV, torna Petra, la serie tv con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi, con il secondo episodio, Giorno da cani.

Petra, la serie tv con Paola Cortellesi, torna stasera su Sky Cinema Uno alle 21:15 con il secondo episodio, intitolato Giorno da cani. Targata Sky Original, prodotta con Cattleya in associazione con Bartlebyfilm, la serie tv è disponibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite, in streaming su NOW TV e sempre on demand.

Dopo l'esordio di lunedì scorso, con ascolti record, l'ispettrice Petra Delicato torna con un nuovo caso da risolvere nella seconda delle quattro storie.

In Giorno da cani (qui la nostra recensione dell'episodio), il ritrovamento di un corpo senza nome introduce Petra (Paola Cortellesi) e Antonio (Andrea Pennacchi) nel mondo del commercio illegale di cani da difesa. Un bel veterinario, un'addestratrice e un bastardino soprannominato Spavento saranno i loro compagni durante un'indagine complicata, costellata di omicidi e colpi di scena. Per risolvere un caso nel quale niente è come sembra, Petra e Antonio saranno costretti a mettere in gioco tutto.

Le quattro storie di Petra, prodotte da Sky, Cattleya e Bartlebyfilm, sono dirette da Maria Sole Tognazzi, sono basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett e sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia. Una sceneggiatura è firmata anche da Enrico Audenino.