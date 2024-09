Peter Pan's Neverland Nightmare: svelata la possibile data d'uscita

Dopo due anni di attesa per la rivisitazione in chiave horror del classico personaggio di J.M. Barrie, Scott Jeffrey ha confermato la data di uscita di Peter Pan's Neverland Nightmare. Il film in arrivo è il terzo capitolo dell'universo interconnesso Twisted Childhood, iniziato con Winnie the Pooh: Blood and Honey e il suo sequel del 2022.

Il cast di Neverland Nightmare è guidato da Megan Placito nel ruolo di Wendy Darling, il cui fratello viene rapito dal maligno Peter Pan e dalla sua socia Trilli, una coppia di assassini che promette di portare i bambini sull'Isola che non c'è, dove non invecchieranno mai.

A poco meno di un mese dalla pubblicazione del primo trailer del film, Jeffrey è stato interrogato sulla data di uscita di Peter Pan's Neverland Nightmare, su Instagram. Rispondendo alla domanda di un fan sulle voci che parlavano di una data di uscita del film per Halloween 2024, lo sceneggiatore/regista/produttore ha smentito queste voci confermando che il film arriverà nelle sale all'inizio del 2025, pur mantenendo un riserbo su una finestra o una data più specifica per l'uscita.

Peter Pan's Neverland Nightmare: ecco perché il film ancora tarda ad uscire

Winnie the Pooh - Tutto sangue e niente miele: una scena del film

Sebbene non sia chiaro perché il film non abbia ancora una data di uscita precisa, la ragione più probabile è che Peter Pan's Neverland Nightmare sembra non essersi ancora assicurato un distributore. I primi due film sono stati distribuiti dalla Altitude Film Distribution e, visto il successo che i film di Winnie the Pooh hanno riscosso al botteghino, è possibile che i diritti del franchise vengano distribuiti dalla stessa società.

Winnie The Pooh versione splatter e tenera animazione: ecco il listino 2023 di Plaion Pictures

La cosa più importante per Jeffrey e co. è ora determinare la migliore data di uscita possibile per L'incubo dell'isola che non c'è di Peter Pan. Entrambi i capitoli di Winnie-the-Pooh sono usciti a marzo dei rispettivi anni negli Stati Uniti e, anche se i risultati nazionali sono stati inferiori a quelli internazionali, hanno comunque contribuito a far recuperare ai film il loro budget al botteghino. Ecco i risultati al botteghino dei due film Winnie-the-Pooh:

Winnie-the-Pooh: Sangue e miele ha incassato in totale 7,72 milioni di dollari, nel mercato internazionale 5,63 milioni, mentre negli Stati Uniti solo 2.083 milioni. Il secondo capitolo, invece, ha incassato 7,05 milioni nel mercato internazionale e solo 533.000 mila da quello statunitense, per un totale di 7,58 milioni.

Winnie the Pooh - Tutto sangue e niente miele: una scena del film

Guardando al marzo 2025, sembra una mossa rischiosa per Peter Pan's Neverland Nightmare seguire le orme dei suoi predecessori, considerando le principali uscite in quel periodo. Il mese si aprirà con l'horror vampiresco di Ryan Coogler, Sinners, mentre la settimana successiva vedrà uscite più modeste prima del debutto del remake live-action di Biancaneve con Rachel Zegler. Il fatto che il TCU abbia finora goduto di uscite più limitate significa che affrontare un fine settimana ricco di incassi sarà rischioso per Neverland Nightmare.