Peter Pan: ecco quando arriverà al cinema la raccapricciante versione horror del classico per l'infanzia

L'ennesimo capitolo del franchise che stravolge i classici per bambini riadattandoli in versione horror-gore arriverà a brevissimo

Il prossimo capitolo dell'universo di Twisted Childhood sta per essere svelato e sarà la prima parte della saga a non essere incentrata su Winnie-the-Pooh. Jagged Edge Productions si sta espandendo in un vero e proprio franchise collegato, portando in vita altri personaggi dell'infanzia in modi nuovi e terrificanti. Il prossimo film della serie riguarda nientemeno che Peter Pan, e arriverà sul grande schermo prima di quanto pensiate.

Peter Pan's Neverland Nightmare è da tempo uno dei film del Twisted Childhood Universe previsti per il 2025. Ciò di cui i fan non erano sicuri, tuttavia, è quando aspettarsi di vedere il film horror di Peter Pan. Ora abbiamo una risposta. Jagged Edge ha pubblicato un nuovo trailer di Peter Pan's Neverland Nightmare, confermando che arriverà nelle sale il 13 gennaio 2025.

Ma c'è un colpo di scena: come Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2, Peter Pan's Neverland Nightmare uscirà nelle sale solo per un paio di giorni. La permanenza nelle sale, estremamente limitato, è prevista per il 13, 14 e 15 gennaio. Dopodiché, probabilmente non sarà più possibile vedere il film al cinema e bisognerà aspettare l'uscita in home video o in digitale.

Un Peter Pan decisamente non adatto ai bambini

Peter Pan's Neverland Nightmare è co-scritto e diretto da Scott Chambers, che ha interpretato Christopher Robin in Winnie the Pooh - Tutto sangue e niente miele e che ha guidato l'intero Twisted Childhood Universe insieme a Rhys Frake-Waterfield.

Poohniverse: in arrivo il maxicrossover horror con Winnie the Pooh, Bambi, Peter Pan e Campanellino

Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale: "Il nuovo film del Poohniverse segue Wendy Darling nel tentativo di salvare suo fratello Michael dalle grinfie del malvagio Peter Pan, che intende spedirlo sull'Isola che non c'è. Lungo la strada incontra una contorta Campanellino, che è dipendente da quella che lei crede essere polvere di fata".

Il film sarà la prossima tappa di un franchise che è già stato tracciato da Jagged Edge. Sono in programma diversi film, che porteranno tutti al team-up in stile Avengers intitolato Poohniverse: Monsters Assemble. Anche Bambi: The Reckoning e Pinocchio Unstrung sono previsti per il 2025.