Winnie The Pooh versione splatter e tenera animazione: ecco il listino 2023 di Plaion Pictures

Il listino di Plaion Pictures, nuovo nome figlio del rebranding di tutte le società Koch Media nel mondo, parla chiaro, non c'è spazio a vie di mezzo: spazio a horror, a horro slasher e all'animazione, per accontentare pubblici molto diversi tra loro. Scopriamo quindi insieme il 2023 al cinema di Plaion Pictures!

La fata combinaguai

Locandina di La fata combinaguai

Dal 12 gennaio 2023 arriva il primo titolo della nuova stagione per Plaion, ovvero La fata combinaguai, il film d'animazione diretto da Caroline Origer al suo primo lungometraggio dopo essersi occupata di ben 50 episodi della serie tv Polo. Sul grande schermo arriva un film europeo incantevole e ricco di suspense, umorismo e magia, che racconta l'incredibile viaggio di una ragazzina incappata all'improvviso in una fata pasticciona. Violetta, una fata colorata e impertinente, si perde nel mondo umano. Per tornare nel mondo delle fate, deve fare squadra con una vivace bambina di dodici anni di nome Maxie, il cui sogno è tornare nella casa di campagna della nonna. Insieme partono per una magica avventura che mostrerà ad entrambe che, con un vero amico, tutto è possibile.

Talk to me

Talk to me è il primo di due titoli ad alta tensione in arrivo nel 2023 grazie a Plaion Pictures. Nel cast troviamo Sophie Wilde, Miranda Otto (Il Signore degli Anelli - Le Due Torri, Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re, Le Terrificanti Avventure di Sabrina) e Joe Bird, mentre alla regia Danny & Michael Philippou, noti anche come RackaRacka, anche loro al primo lungometraggio. Ad aprile 2023, dai produttori di Babadook e The Nightingale, arriva un teen horror in stile Ouija con la star internazionale Miranda Otto. Un gruppo di giovani amici scopre come evocare i demoni facendo uso di un'antica mano imbalsamata, finché uno di loro si spinge un po' troppo oltre aprendo le porte al mondo degli spiriti. Perseguitato così da visioni soprannaturali, il gruppo si trova inconsapevolmente al centro di una possessione devastante che porterà a porsi una domanda importante: meglio fidarsi dei vivi o dei morti?

Winnie The Pooh: Blood and Honey

Winnie The Pooh: Blood and Honey, una scena del film

L'ultimo titolo del primo semestre di Plaion Pictures nel 2023 è uno dei più chiacchierati sul web dagli appassionati del genere: Winnie The Pooh: Blood and Honey, diretto da Rhys Frake-Waterfield e interpretato da Natasha Tosini, Amber Doig-Thorne e Richard D. Myers, è un vero e proprio slasher a tema orsacchiotti. A giugno 2023 arriva, infatti, nelle nostre sale la rivisitazione in chiave horror live action del classico libro per bambini di A. A. Milne, ed è attualmente uno dei titoli più attesi del 2022. Il trailer ha registrato più di 9 milioni di visualizzazioni in meno di due settimane dal suo rilascio, diventando un trending topic su Twitter, Facebook e tutti i social media. Pooh e Pimpi vanno letteralmente su tutte le furie dopo essere stati abbandonati da Christopher Robin, che è in procinto di iniziare il college. Il fatto che Christopher Robin si sia allontanato da loro e non si sia più curato di nutrirli, ha reso la vita di Pooh e Pimpi piuttosto difficile. Regrediti alla loro natura bestiale, e non essendo più addomesticati, si trasformano in veri e propri predatori assetati di miele e... sangue.

Ecco il listino 2023 di Plaion Pictures: