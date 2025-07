Dopo i metalupi, Peter Jackson vuole riportare in vita il MOA, un uccello di 200 chili estinto

Colossal Biosciences, che ad aprile aveva annunciato di aver riportato in vita i metalupi, sta collaborando con il regista Peter Jackson per un nuovo progetto di "resurrezione" animale.

L'azienda ha annunciato martedì che sta collaborando con Jackson e con il Centro di ricerca Ngāi Tahu della Nuova Zelanda per riportare in vita i moa, uccelli nativi non volanti estinti circa 600 anni fa. I moa, che non si trovano in nessun'altra parte della Terra, comprendevano nove specie: la più grande, il moa gigante dell'Isola del Sud, pesava circa 400 chili e raggiungeva un'altezza di 3.6 metri quando il suo collo era disteso. Questo lo rendeva probabilmente l'uccello più alto mai esistito.

"Spero che alla fine riusciremo a riportare in vita tutte e nove le specie di moa per vederle, capirle e studiarle", ha dichiarato Jackson all'Hollywood Reporter, aggiungendo che i ricercatori sperano di riportare in vita prima il moa gigante dell'Isola del Sud. Questo, insieme ad altri moa, si estinse circa 150 anni dopo che i polinesiani si stabilirono in Nuova Zelanda.

Peter Jackson, una passione radicata nel suo DNA

Lo Hobbit: un viaggio inaspettato - Peter Jackson col direttore della fotografia Andrew Lesnie

"Quando si cresce in Nuova Zelanda, si cresce imparando la storia dei moa. È qualcosa che è nel nostro DNA", ha proseguito Jackson, che insieme al suo socio Fran Walsh ha investito 10 milioni di dollari in Colossal Biosciences lo scorso anno.

The Beatles: Get Back, il regista Peter Jackson

Da tempo affascinati dal moa, Jackson e Walsh hanno raccolto per anni ossa dell'uccello estinto. "Abbiamo raccolto circa 400 ossa di moa", ha rivelato Jackson, spiegando di aver sollecitato la Colossal ad aggiungere il moa all'elenco delle specie che l'azienda intende resuscitare. L'azienda ha già illustrato i piani per riportare in vita la tigre della Tasmania, il mammut lanoso e il dodo.

"Quando abbiamo avuto la prima chiamata su Zoom con Colossal, un paio di anni fa, il moa non era nell'elenco del loro sito web. Gli abbiamo detto: 'Siete interessati al moa? Così abbiamo posto come condizione del nostro investimento che tutti i nostri dollari andassero al progetto moa". Come parte dell'accordo, Jackson e Walsh concedono a Colossal l'uso della loro collezione di ossa di moa per la ricerca. I prossimi progetti di Peter Jackson includono la produzione de Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, in uscita nel 2027.