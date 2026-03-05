Peter Jackson riceverà la Palma d'oro alla carriera a Cannes 2026

Sarà Peter Jackson a ricevere la Palma d'oro alla carriera durante la 79esima edizione del Festival di Cannes che si svolgerà dal 12 al 23 maggio.

Il regista della Nuova Zelanda si inserisce quindi nella lista dei protagonisti del mondo del cinema premiati durante l'importante appuntamento sulla Croisette che comprende anche Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep e Robert De Niro.

La reazione di Jackson all'annuncio del premio

In un comunicato ufficiale, Peter Jackson dichiara: "Essere onorato con una Palma d'oro a Cannes è uno dei più grandi privilegi della mia carriera. Cannes è stata una parte significativa del mio percorso come regista".

Lo Hobbit: Peter Jackson durante la sneak-peek preview virtuale per La desolazione di Smaug.

Il filmmaker ha quindi aggiunto: "Nel 1988 ho partecipato al mercato del festival con il mio primo film, Fuori di testa, poi nel 2001 abbiamo mostrato una sequenza in anteprima del film La compagnia dell'anello, entrambe le opere sono state delle tappe fondamentali della mia carriera".

Jackson ha concluso il suo ringraziamento ribadendo: "Questo festival ha sempre celebrato il cinema coraggioso e visionario, e sono incredibilmente grato al Festival di Cannes per essere riconosciuto tra i filmmaker e gli artisti il cui lavoro continua a ispirarmi".

La scelta del regista per la Palma d'oro alla carriera

Il comunicato ufficiale del Festival ha ricordato che nel 2001, in occasione della 54esima edizione, il film di apertura era stato Moulin Rouge di Baz Luhrmann, mentre la Palma d'oro era stata assegnata a La stanza del figlio di Nanni Moretti. In quella edizione sono stati inoltre presentati 26 minuti dell'adattamento cinematografico della saga Il signore degli anelli, mentre Jackson era impegnato nella post-produzione del film che avrebbe poi debuttato nelle sale di tutto il mondo sette mesi dopo, scrivendo una pagina importante della storia del cinema.

I portavoce di Cannes, che in questa edizione avrà come presidente della giuria Park Chan-wook, hanno ricordato che lo scetticismo iniziale al festival si era trasformato in un grande entusiasmo, gettando inoltre le basi per i successi di Jackson e della New Line Cinema nel proporre la storia di J.R.R. Tolkien.

Venticinque anni dopo, il Festival di Cannes celebrerà Peter Jackson nella cerimonia di apertura, martedì 12 maggio 2026, per celebrare un corpus di opere che fonde blockbuster hollywoodiani e film d'autore, con una straordinaria visione artistica e audacia tecnologica.

La Presidente Iris Knobloch è lieta che "per la sua 79a edizione, l'istituzione accolga e ringrazi un regista dalla creatività sconfinata che ha dato prestigio al genere fantasy eroico".

Il Delegato Generale Thierry Frémaux conferma che c'è "chiaramente un prima e un dopo Peter Jackson", ribadendo: "Il suo marchio di fabbrica è il cinema dell'eccesso, la sua arte totale dell'intrattenimento, particolarmente ambiziosa. Ha trasformato in modo permanente il cinema hollywoodiano e il suo concetto di spettacolo. Ma Peter Jackson non è solo un grande tecnico; è soprattutto un grande narratore. E un artista imprevedibile: quale sarà il suo prossimo universo?".