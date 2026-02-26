Park Chan-wook guiderà la giuria di Cannes 2026: è la prima volta per la Corea

Sarà il regista di cult come Old Boy, Lady Vendetta e No Other Choice - Non c'è altra scelta a guidare la giuria internazionale del 79° Festival di Cannes.

Svolta storica a Cannes 2026. Park Chan-wook è stato nominato presidente della giuria internazionale, primo artista sudcoreano a ricevere questo onore. Il celebrato cineasta autori di titoli di culto come Old Boy e Lady Vendetta succederà a Juliette Binoche alla guida della giuria che avrà l'arduo compito di assegnare il palmares.

Il 79° Festival di Cannes si svolgerà dal 12 al 23 maggio. Riguardo alla scelta di Park Chan-wook, la Presidente del Festival Iris Knobloch e il Direttore Thierry Frémaux hanno dichiarato: "L'inventiva, la maestria visiva e la propensione di Park Chan-wook a catturare i molteplici impulsi di donne e uomini con destini singolari hanno regalato al cinema contemporaneo momenti davvero memorabili. Siamo lieti di celebrare il suo immenso talento e, più in generale, il cinema di un Paese profondamente impegnato a mettere in discussione il nostro tempo".

Parck Chan-wook all'opera sul set

Il legame tra Park Chan-wook e il Festival di Cannes

Park Chan-wook è approdato a Cannes per la prima volta nel 2004 con la sua opera prima, il travolgente Oldboy, sadica e ultraviolenta storia di vendetta che gli ha fruttato il Gran Premio della Giuria per diventare un vero e proprio. Park ha poi fatto ritorno presentando in concorso molti dei suoi film inclusi l'horror Thirst, che ha conquistato il Premio della giuria nel 2009, _The Handmaiden e_ Decision to Leave_, che ha vinto il premio per la miglior regia nel 2022.

La prima volta per la Corea del Sud

Una scena di No Other Choice

Come rivela Variety, Park Chan-wook diventerà il primo presidente del concorso internazionale proveniente dalla Corea del Sud nei 79 anni di storia del festival. Finora Wong Kar-wai è stato l'unico asiatico ad aver guidato la giuria 20 anni fa, nel 2006.

Potete leggere la nostra recensione di No Other Choice, il più recente film di Park Chan-wook presentato con successo alla Mostra del Cinema di Venezia prima di uscire nelle sale italiane a gennaio.

"La sala è buia affinché possiamo vedere la luce del cinema" ha dichiarato Park dopo l'annuncio. "Ci chiudiamo in sala affinché le nostre anime possano essere liberate attraverso la finestra del film. Essere rinchiuso in una sala per guardare film, e di nuovo rinchiuso per discutere con i membri della Giuria, questa doppia reclusione volontaria è qualcosa che attendo con grande trepidazione. In quest'epoca di odio reciproco e divisione, credo che il semplice atto di riunirsi in una sala per guardare insieme un singolo film, con i respiri e i battiti del cuore che si allineano, sia di per sé un'espressione commovente e universale di solidarietà".