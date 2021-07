Pet Sematary: Pam Grier nel cast del film prequel

Pet Sematary tornerà sul grande schermo con un film prequel e nel cast ci sarà anche Pam Grier.

L'attrice è entrata a far parte del cast del progetto, ancora senza un titolo ufficiale, le cui riprese inizieranno nel mese di agosto e sarà distribuito su Paramount+.

Pam Grier, star di film degli anni '70 come Foxy Brown e ritornata nelle sale con Jackie Brown, reciterà accanto a Jackson White (Mrs Fletcher), Forrest Goodluck (The Revenant), Jack Mulhern (Omicidio a Easttown), Natalie Alyn Lind (I Goldberg) e Isabella Star LeBlanc. Il nuovo progetto racconterà le origini della storia raccontata Pet Sematary, l'opera letteraria ideata da Stephen King in cui si segue la storia di una famiglia che scopre un inquietante cimitero per animali situato poco distante dalla loro casa.

La regia sarà curata da Lindsey Beer, che in precedenza ha firmato la sceneggiatura di Sierra Burgess Is a Loser e che ha creato la serie The Magic Order. Lo script del prequel di Pet Sematary sarà firmato da Jeff Buhler. Tra i produttori ci saranno Lorenzo di Bonaventura e Mark Vahradian.