Pesce d'aprile 2021: i migliori su cinema e serie tv

La fine di marzo, come ormai tradizione, ha portato le persone di tutto il mondo a doversi impegnare nel tentativo di inviduare per 24 ore quali notizie fossero reali e quali invece degli scherzi ben ideati e realizzati. Tra i migliori Pesce d'aprile 2021 ce ne sono stati molti legati al mondo del cinema e della televisione, tra ritorni dietro la macchina da presa, film davvero sorprendenti e cast improbabili.

Su Twitter la pagina dedicata alla serie I segreti di Twin Peaks aveva annunciato: "David Lynch alla regia della nona stagione di Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane. La storia avrà come protagonista il personaggio di Kyle MacLachlan, Orson Hedge, che è scomparso da Wisteria Lane 10 anni fa. Dietro di sé lascia solo distruzione. Andrà in onda il 1 aprile 2022. Confermato: Sheryl Lee entra nel cast con il ruolo della cugina di Mary Alice Young".

L'attore Josh Gad ha scherzato online scrivendo di essere stato scelto come star di un nuovo progetto della DC dedicato a uno degli iconici nemici di Batman: "Giorno perfetto per annunciare finalmente che sarà il protagonista di The Penguin, la storia delle origini del personaggio!". Tra i suoi follower ci sono state molte star che hanno inizialmente creduto allo scherzo, come accaduto a Reese Witherspoon e Zachary Levi, e gli hanno fatto i complimenti.

Amazon Prime Video UK ha condiviso un esilarante video che introduce Butchered!, una nuova opzione audio che sostituisce parti del dialogo di alcune delle sue serie più conosciute, come Good Omens o Outlander, con espressioni dialettali britanniche piuttosto colorite, dando vita a risultati inaspettati.

Il profilo dell'adorabile orsetto Paddington ha semplicemente scritto "Non mi piace più la marmellata", causando non poco sconforto tra migliaia di fan.

Adult Swim ha poi lanciato Rick and Morty Babies, una versione della popolare serie animata per adulti ideata pensando a un pubblico di bambini.

Il network ha proposto una programmazione riveduta e corretta dei suoi show composta anche da Gemusetto Machu Preschool e Aqua Child Hunger Force. Online sono stati condivisi numerosi filmati degli show nell'inedita versione adatta a tutte le età.

Disney+ ha condiviso alcune immagini dei suoi iconici villain mentre pronunciano la parola "Fools", dando vita a un gioco di parole in inglese con April Fools Day".

Netflix ha invece dichiarato: "Non ci saranno da parte nostra Pesci d'Aprile. Seriamente (questa non è una battuta)".

Il sito The One Ring, una delle fonti più autorevoli tra i fan della saga del Signore degli anelli, ha causato qualche problema tra i fan dichiarando che Patton Oswalt era entrato nel cast della serie ispirata ai romanzi di J.R.R. Tolkien con la parte con del giovane Gollum.

Blumhouse aveva invece preso in giro i propri fan annunciando il nuovo film horror El Chupacabras con un trailer, realizzato usando scene tratte dai propri progetti precedenti.

David F. Sandberg, il regista di Shazam!, aveva poi pubblicato su Instagram un finto articolo di Deadline in cui si dichiarava: "Dwayne Johnson parla di Black Adam: 'Sì, posso sembrare grande ma se devo essere onesto Shazam potrebbe totalmente prenderemi a calci nel sedere".

Movieplayer.it, infine, non poteva poi perdere l'occasione di offrire un po' di divertimento e ha lanciato l'incredibile notizia che il regista Ken Loach fosse al lavoro sul film What Happened?, ispirato a quanto accaduto nel 2020 sul palco del Festival di Sanremo, e i protagonisti del progetto fossero i fratelli Liam e Noel Gallagher nella parte di Morgan e Bugo, al centro dell'ormai memorabile diverbio andato in onda in diretta.

What Happened?, il nuovo film di Ken Loach sull'Italia e Sanremo