What Happened?, il nuovo film di Ken Loach sull'Italia e Sanremo

Ken Loach al lavoro su What Happened? drama politico che vedrà gli ex Oasis Liam e Noel Gallagher nei ruoli di due artisti in conflitto sul palco del Festival di Sanremo e nell'Italia alla vigilia di una devastante emergenza sanitaria.

Ken Loach ha un progetto tutto italiano per il suo ritorno dietro la macchina da presa: What Happened? è il titolo del nuovo film del regista britannico e racconterà l'Italia e il Festival di Sanremo alla vigilia dell'emergenza sanitaria del 2020. I fratelli Liam e Noel Gallagher sarebbero in trattative, secondo le testate inglesi, per il ruolo di due artisti che sul palco dell'Ariston sono protagonisti di un conflitto che anticipa, tra incredulità e sgomento, quello che sarebbe successo nelle settimane a seguire.

Oasis: Supersonic, Liam Gallagher canta sul palco in un'immagine del documentario

I Gallagher, il cui rapporto è sempre stato segnato da scontri, sarebbero già pronti a calarsi nei panni di Morgan Castoldi e Cristian Bugatti, in arte Bugo, ma il casting riserverà molte sorprese, perché i ruoli dei partecipanti al Festival della scorsa edizione devono essere ancora assegnati. Rumors sempre più insistenti vorrebbero Ezra Miller nel ruolo di Achille Lauro e Goldie Hawn in quelli della veterana Rita Pavone, ma si tratta ovviamente di voci da confermare, anche perché si tratterebbero di ruoli secondari rispetto al focus che Ken Loach intende dare al suo lavoro.

Morgan e Bugo a Sanremo 2020

Le vicende di What Happened? si svolgono nell'arco temporale di un anno, dal 2020 al 2021, e il film, nello stile di Ken Loach, esplorerà anche i disagi lavorativi degli operatori che lavorano dietro le quinte del Festival di Sanremo. Le loro microstorie e difficoltà si sovrapporranno a quelle più effimere dei big della canzone italiana, fino a confluire in uno scontro che non potrà più essere tenuto sotto controllo. Appena sarà possibile Loach si recherà a Sanremo per visitare l'Ariston e valutare, insieme ai location manager e al direttore della fotografia, i percorsi che la sua macchina da presa farà nel seguire le dinamiche di un evento che preannuncia una catastrofe economica e sociale. Il Festival quindi sarà lo scenario di un dramma sociale e politico che racconterà un'Italia in cui tutto deve andare bene per forza.

Gli Oasis torneranno quindi a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston, dopo la loro performance del 2000, ma stavolta dovranno farsi carico del conflitto di altri due artisti come Bugo e Morgan, e veicolarlo attraverso il loro vissuto e le loro emozioni.

...Naturalmente si tratta di un Pesce d'Aprile! Siamo felici che il nostro scherzo abbia ricevuto molti consensi sui social: molti di voi sarebbero davvero entusiasti di veder rievocato lo scontro tra Bugo e Morgan a Sanremo 2020, magari in un film d'autore. Ken Loach probabilmente non dirigerà mai un film di questo tipo, ma chissà forse Bugo e Morgan potrebbero mettere da parte le loro divergenze per unirsi in un progetto artistico che sicuramente sarebbe accolto con entusiasmo dai fan. E per gli Oasis? Beh, sognare non costa nulla...