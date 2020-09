Perry Mason, una clip esclusiva della serie con Matthew Rhys

Da venerdì 11 settembre su Sky Atlantic e NOW TV andrà in onda Perry Mason, la miniserie con Matthew Rhys sui primi anni della carriera del famoso avvocato: ecco una clip esclusiva del primo episodio.

Nel video che potete vedere qui sotto, tratto dal primo episodio, due coniugi fanno un'orribile scoperta: Il loro figlioletto rapito è stato ucciso nonostante il riscatto sia stato pagato. Perry Mason prima da detective e poi da avvocato dovrà risolvere il mistero e salvare un'innocente dalla pena di morte.

Veterano della Prima guerra mondiale con disturbo da stress post-traumatico, alcolista cronico, un matrimonio distrutto alle spalle: è un Perry Mason inedito e sorprendente quello raccontato nella nuova miniserie HBO in partenza venerdì 11 settembre alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV. Prodotta da Robert Downey Jr. e sua moglie Susan Downey, la serie sarà disponibile con tutti i suoi otto episodi dallo stesso giorno on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

Il leggendario avvocato dei romanzi di Erle Stanley Gardner, fra i personaggi più celebri del mondo della letteratura e del piccolo schermo, rivive così, più oscuro che mai e con le fattezze di Matthew Rhys (The Americans) - anche produttore, in questo raffinato noir che il Guardian ha definito "intenso, sbalorditivo e macabro" e che per Indiewire è, addirittura, "un noir di lusso che è probabilmente la miglior serie tv mai realizzata". Ambientata nella Los Angeles degli anni successivi alla Grande Depressione, la serie racconta gli inizi della carriera di Mason, rappresentato per la prima volta nei panni di investigatore privato e non ancora di avvocato. Nello straordinario cast, insieme a Rhys, anche l'attrice vincitrice dell'Emmy Tatiana Maslany (Orphan Black) nei panni di Sorella Alice; John Lithgow che interpreta l'avvocato E.B. Jonathan, Chris Chalk (When They See Us) nel ruolo del poliziotto Paul Drake, Shea Whigham (Boardwalk Empire) e Juliet Rylance (The Knick).

In una fredda notte del 1931, nella frenetica Los Angeles degli anni successivi alla Grande Depressione, un bambino - Charlie Dodson, pochi mesi di vita - viene rapito e ucciso. Perry Mason (Matthew Rhys), veterano di guerra che vive alla giornata lavorando come investigatore privato, viene assunto dal rinomato avvocato E.B. Jonathan (John Lithgow) per scoprire la verità sul caso. La sua indagine avrà importanti conseguenze per tutta la città. Tormentato dai ricordi della guerra in Francia e dal fallimento del suo matrimonio, Mason diventerà sempre più coinvolto nel caso e con l'aiuto di Pete Strickland (Shea Whigham) e dell'assistente di E.B., Della Street (Juliet Rylance), cercherà di scoprire la verità con ogni mezzo a sua disposizione. Nel frattempo, la vicinanza dei genitori del bambino assassinato alla Radiant Assembly of God e alla sua leader, la predicatrice evangelica Sorella Alice (Tatiana Maslany), aumenterà esponenzialmente l'attenzione mediatica sul caso. Mentre Mason porta avanti le sue ricerche, Paul Drake (Chris Chalk), un poliziotto con un grande talento investigativo, si ritroverà, suo malgrado, al centro dell'indagine, mentre dovrà fare i conti con un dipartimento di polizia razzista e corrotto.

Nel cast anche Nate Corddry (Mindhunter) e Gayle Rankin (GLOW) rispettivamente nei panni di Matthew ed Emily Dodson, i genitori del bambino assassinato; Veronica Falcón (Queen of the South) nel ruolo di Lupe, amante occasionale di Mason; Lili Taylor (American Crime) che interpreta Birdy McKeegan, la madre di Sorella Alice; Andrew Howard (Watchmen) e Eric Lange (Unbelievable) nei panni dei detective Ennis e Holcomb. E ancora Robert Patrick (Terminator 2 - Il giorno del giudizio) che interpreta di Herman Baggerly, il milionario membro della stessa chiesa dei Dodsons che assume E.B. e Mason per indagare sul caso, e Stephen Root (Barry) nel ruolo del procuratore distrettuale Maynard Barnes.

La serie è diretta dal veterano delle serie TV HBO Tim Van Patten - regista dell'episodio pilota de Il trono di spade, ha firmato episodi de I Soprano, Boardwalk Empire, Sex and the City, The Wire, The Pacific, Roma e Deadwood - e da Deniz Gamze Ergüven (Mustang) che dirige il quarto, il quinto e il sesto episodio. Tim Van Patten è anche produttore esecutivo della serie insieme agli showrunner Ron Fitzgerald (Westworld) e Rolin Jones (Boardwalk Empire), a Robert Downey Jr., Susan Downey, Amanda Burrell, e Joe Horacek. Aida Rodgers è co-produttore esecutivo.