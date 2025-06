Perla Vatiero del Grande Fratello debutta come scrittrice (nonostante i meme sul suo italiano)

Dopo la fine del Grande Fratello 2024, molti ex concorrenti della penultima edizione sono lentamente spariti dai riflettori. E, diciamocelo, in pochi avrebbero scommesso che proprio lei, Perla Vatiero, potesse reinventarsi come scrittrice. La vincitrice dell'edizione non ha mai nascosto un rapporto un po' complicato con la lingua italiana - tanto da diventare bersaglio preferito del web, che ha trasformato i suoi strafalcioni in una saga di meme virali. Persino Alfonso Signorini, non ha resistito alla tentazione di regalarle una frecciatina ironica sul suo modo di esprimersi.

Dai riflettori alla scrittura: la svolta di Perla

Eppure, contro ogni previsione, la Vatiero ha sorpreso tutti annunciando l'uscita del suo primo libro. La rivelazione è arrivata tramite una risposta ad una follower su Instagram, che le chiedeva dei suoi nuovi progetti: "Guarda, per la prima volta dopo tanto tempo, sento che sto costruendo qualcosa solo per me. Il Grande Fratello è stato un punto di svolta, ma ora voglio usare questa visibilità per raccontare davvero chi sono, al di là delle telecamere."

Un cambiamento importante per Perla, che ha deciso di mettere nero su bianco le sue emozioni, firmando un testo che - come ha spiegato - sarà una sorta di diario: "Un racconto, dove per la prima volta apro il cuore e scrivo tutto quello che è successo nell'ultimo anno." Non solo: la Vatiero ha anche regalato un piccolo spoiler, svelando il titolo di uno dei capitoli del libro, La stanza senza specchi. Un titolo emblematico, che lei stessa ha spiegato.

Perla Vatiero

La notte in cui tutto è cambiato

"È il momento in cui ho smesso di guardarmi fuori per iniziare a guardarmi dentro. Racconto una notte, in particolare, nella Casa. Tutti dormivano, ma io stavo vivendo una crisi vera. Non l'hanno mostrata in puntata, ma lì ho capito che stavo lottando con una parte di me che avevo lasciato indietro da troppo tempo. Da lì è iniziato tutto. Voglio raccontare la verità, la mia. E farlo senza filtri."

Quando Signorini ironizzò sull'italiano di Perla

Durante l'ultima edizione del Grande Fratello, Alfonso - che ha voluto accanto a sé come opinionista Beatrice Luzzi, ex coinquilina di Perla nella Casa - ha letto in studio un commento social della Vatiero. Il post riguardava una critica che la Luzzi aveva mosso a Shaila Gatta, accusandola di eccessiva sensualità nei confronti dei coinquilini più giovani.

Nel messaggio, Perla scriveva: "Beatrice era la queen delle provocatrici al GF, ha mostrato molto la sua femminilità a ragazzi anche molto piccoli. Nel dare un'opinione del genere, io Perla faccio due passi indietro. Penso: meglio non esprimere giudizi se io in primis sono così." Dopo aver letto il messaggio, Signorini aveva commentato secco: "È l'italiano di Perla."