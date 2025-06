Grande Fratello, Pamela Petrarolo è rimasta sorpresa da due coppie in particolare. E su Helena e Javier...

Pamela Petrarolo è tornata sotto i riflettori con grinta e ironia. Ai microfoni di Radio Radio, intervistata da Giada De Miceli durante la trasmissione Non Succederà Più, l'ex volto storico di Non è la Rai ha raccontato la sua rinascita artistica, passando per le luci (e ombre) dell'esperienza al Grande Fratello e commentando senza filtri le dinamiche amorose nate nella Casa più spiata d'Italia.

Il pretesto dell'intervista è il suo nuovo singolo, Fuori di testa, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un titolo che, a detta di Pamela, rispecchia perfettamente il suo stato d'animo attuale: la Petrarolo ha investito tanto, sia dal punto di vista creativo che emotivo, e questo nuovo percorso rappresenta una vera e propria rinascita.

Shaila e Lorenzo? "Un colpo al cuore"

Non potevano mancare i commenti su ciò che resta del Grande Fratello: ovvero, le coppie nate nella Casa. E se alcune resistono a tempo e polemiche, altre si sono infrante con grande dispiacere, come quella tra Shaila e Lorenzo.

Pamela Petrarolo

"Con Shaila è capitato che ci siamo messaggiate, ci siamo viste a Roma una sera, abbiamo fatto una piccola rimpatriata. Io l'ho trovata molto centrata sul lavoro, non mi è sembrata presa da nessuno", ha spiegato Pamela, lasciando intendere che la ballerina sia ormai proiettata su nuovi orizzonti. "A me piacevano molto... li trovavo veri e innamorati. È stata una sorpresa per noi, che eravamo vicini alla coppia, vedere che proprio loro sono stati gli unici a scoppiare".

Le coppie che non ti aspetti: "Come la cozza sullo scoglio!"

Pamela però si è detta piacevolmente stupita da altri legami nati durante il reality, a partire da quello tra Tommaso e Mariavittoria: "Quelle su cui io non avrei speso un euro invece sono andate! Loro due si amano follemente. Li ho frequentati, stanno proprio come la cozza sullo scoglio, si baciano, si abbracciano, sono tenerissimi." Anche Yulia e Giglio sembrano vivere una relazione solida, tanto da convincere anche una veterana come la Petrarolo: "Li ho visti insieme, e devo dire che anche loro sono molto innamorati".

Helena e Javier: "Vi dovete mettere l'anima in pace!"

Impossibile non toccare l'argomento della coppia più chiacchierata del momento: finita al centro di critiche e insinuazioni social . Pamela è categorica: "Ho un bellissimo rapporto con Helena e voglio smentire tutto quello che si sente in giro. Loro sono una coppia serena, si amano, condividono tanto insieme. Forse la loro serenità dà fastidio e qualcuno ci ricama sopra. Ma vi dovete mettere l'anima in pace!"

E sulle recenti dichiarazioni dell'ex di Helena, la cantante replica con fermezza: "Io credo che poi carta canta, se non c'è carta che canta... le chiacchiere se le porta via il vento. Helena è innamorata di Javier e lui lo è di lei. E comunque: chi è che non ha un ex? Ma non tutti gli ex ritornano, voglio dire!"

"Shaila e Lorenzo? Non sono un'agenzia matrimoniale!"

Alle Shailenzo che le chiedono di mediare tra l'ex coppia, sperando in un possibile ritorno di fiamma, Pamela risponde con la solita ironia: "Shaila e Lorenzo sono stati un colpo al cuore, ricevo ancora messaggi di fan disperati: 'Pamela, ti prego fai qualcosa!'. Ma io non sono un'agenzia matrimoniale, anche volendo!"