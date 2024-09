Grande Fratello: nomination, immunità e scontro tra Luca e Lorenzo: Beatrice Luzzi divide il pubblico

La terza puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, ha riservato molte sorprese ai concorrenti, tra cui l'immunità concessa ai due gieffini più votati dal pubblico. L'opinione espressa da Beatrice Luzzi su Shaila Gatta ha diviso i social, mentre Luca Calvani e Lorenzo Spolverato sono stati protagonisti della prima accesa lite della stagione.

Un nuovo coinquilino nella Casa

Durante la puntata del 23 settembre del reality show, Clayton Norcross, noto per aver interpretato Thorne Forrester in Beautiful, è entrato nella casa. Curiosamente, Alfonso Signorini ha ammesso di non aver mai visto la soap americana, tanto da non sapere se il personaggio interpretato da Norcross fosse ancora in scena o meno.

Il conduttore ha poi alimentato la nascente "ship" tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Il modello milanese ha ammesso di aver subito sentito una connessione mentale con l'ex velina e, dopo alcuni giorni, bontà sua,ha deciso di darle la sua "libertà", perchè non sono fidanzati. Tuttavia, Shaila ha attirato l'attenzione anche di Javier Martinez, che ha affermato: "Ha molte delle qualità che cerco nelle persone".

Clayton Norcross nella prima puntata del Grande Fratello

Le critiche a Beatrice Luzzi

Il comportamento di Shaila è stato duramente criticato da Beatrice Luzzi, che ha sostenuto che la libertà di una donna può trasformarsi in provocazione quando mette a disagio gli uomini, i quali devono gestire impulsi naturali. L'opinionista ha concluso: "Un po' più di rispetto e pudore non guasterebbero". Questo commento ha scatenato molte critiche sui social e Shaila stessa ha risposto: "Non ho fatto del male a nessuno, se sono loro a sentirsi in difficoltà è un problema loro. Mi piace ballare e provocare, e va bene così."

Il primo litigio al Grande Fratello 2024

Dopo le nomination, è scoppiato uno scontro tra Luca Calvani e Lorenzo. Il modello aveva assicurato all'attore di non volerlo nominare, salvo poi farlo comunque. Questo ha scatenato uno scontro, poiché Spolverato avrebbe voluto chiarire subito, mentre Luca gli ha chiesto di rispettare i suoi tempi. La discussione, avvenuta durante la pubblicità, è stata poi mostrata da Alfonso Signorini. Lorenzo ha spiegato di aver nominato Luca perché voleva votare uno dei concorrenti immuni e non ha potuto farlo.

Ieri sono arrivati anche i risultati del primo televoto della stagione. Il pubblico era chiamato a scegliere tra Luca Giglioli, Ilaria Clemente, Yulia Naomi Bruschi, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Tommas Franchi e Jessica Morlacchi. Tommaso e Jessica sono stati i più votati, ottenendo così l'immunità dalle nomination.

Nomination

La puntata si è conclusa con la scelta dei gieffini da mandare al televoto: i concorrenti entrati nella prima puntata si sono votati tra di loro, così come quelli entrati il 19 settembre. Anche Clayton Norcross ha ricevuto l'immunità, ma a differenza degli altri due, non ha partecipato alle votazioni nella Mystery Room.

I concorrenti in nomination sono Iago Garcia Yulia Naomi Bruschi e Ilaria Clemente. Uno di loro, il più votato, sarà immune dalle nomination nella prossima puntata, che andrà in onda giovedì 26 settembre.