Perla e Mirko si stanno già rifacendo una vita: le indiscrezioni dopo la rottura

A pochi giorni dalla fine della relazione tra i due ex gieffini, iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni su come i due ragazzi stiano affrontando questi primi giorni.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, noti ex concorrenti del Grande Fratello, stanno affrontando i primi giorni da single dopo la recente rottura. Mentre i fan speculano sulle cause, entrambi stanno ricostruendo le loro vite. Tra terapie, viaggi e aggiornamenti sui social, la loro separazione continua a catturare l'attenzione del pubblico, in particolare dei perletti, come si chiamavano i follower della coppia su X.

La vita da single di Mirko e Perla

Sabato 3 agosto, attraverso due post condivisi sui rispettivi profili Instagram, gli ex fidanzati di Temptation Island 2023 e dell'ultima edizione del Grande Fratello si sono detti addio. Il primo post è stato pubblicato da Perla Vatiero. La ragazza ha spiegato che, per il bene e la serenità di entrambi, avevano deciso e capito che la scelta migliore era quella di interrompere il loro cammino insieme e seguire ognuno la propria strada.

Poco dopo, c'è stata la replica di Mirko. L'ex gieffino, confermando la rottura, ha sottolineato che "in una coppia, si cresce insieme condividendo sogni e ambizioni, credendo l'uno nell'altro senza mai doversi sentire un limite o un ostacolo nella crescita personale e lavorativa, perché a quel punto puoi fare poco".

Mirko e Perla nel giardino del Grande Fratello

Pochi giorni dopo, Perla, sempre su Instagram, ha scritto di essere in terapia da un mese e mezzo a causa dell'ansia provocata dalla situazione, e ha deciso di prendersi una pausa dai social media per proteggere la propria salute mentale. Nel frattempo, la ragazza campana sta perdendo follower in numero maggiore rispetto a quelli che hanno smesso di seguire il suo ex fidanzato.

Grande Fratello, Perla e Mirko: Marco Maddaloni commenta la rottura degli ex coinquilini

Secondo alcune segnalazioni, Perla è andata a Mykonos con la sorella e alcune amiche. Poco fa, Alessandro Rosica ha dato un ultimo aggiornamento sui due protagonisti di questa telenovela estiva. "Alla faccia del grande amore. Nel frattempo, Mirko si sta rifacendo la sua vita, come anche Perla. Anzi, soprattutto Perla", ha scritto l'esperto di gossip conosciuto sul web come Investigatore Social.