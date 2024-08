Grande Fratello, Perla e Mirko: Marco Maddaloni commenta la rottura degli ex coinquilini

Il fine settimana del gossip è stato caratterizzato dalla rottura tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Dopo i comunicati pubblicati dai due ragazzi su Instagram, i fan hanno chiesto il parere di Marco Maddaloni, che durante il Grande Fratello è stato il più grande sostenitore della coppia. Ecco qual'è stata la sua reazione.

I comunicati di Perla e Mirko

La fine dei perletti è arrivata dopo settimane di speculazioni, i due non condividevano contenuti comuni sui social da molti giorni, Mirko aveva parlato di "gravissimi problemi personali" dopo il gossip sulla crisi con la sua ormai ex fidanzata. Nel suo post, Perla Vatiero ha annunciato che, per il bene di entrambi, lei e Mirko hanno deciso di separarsi.

Anche se difficile, ritengono che questa sia la scelta giusta per entrambi. La Vatiero ha sottolineato che la decisione è stata presa dopo molta riflessione e con il consenso di entrambi, aggiungendo che i suoi cari e gli amici non hanno influenzato la sua scelta e che accoglierà sempre Mirko nella sua vita, chiedendo, infine, di rispettare la sua privacy mentre cerca di tornare alla normalità.

Perla e Mirko a Temptation Island

Mirko Brunetti, nel post condiviso qualche minuto dopo, ha chiarito che sta affrontando questo momento difficile con molto dolore, tanto che ha sentito la necessità di comunicarlo. Per spiegare la fine della relazione, l'imprenditore reatino ha affermato che l'amore incondizionato e i sogni condivisi, non sono bastati per far funzionare la relazione, sottolineando che Perla rimarrà una persona importante nella sua vita e che continuerà a sostenerla.

La reazione dell'ex coinquilino

Durante il Grande Fratello, uno dei sostenitori della coppia è stato Marco Maddaloni, convinto che i due coinquilini si amassero e che la loro storia sarebbe continuata anche dopo il reality show. Il judoka ha sempre alimentato un dialogo con i perletti, ovvero con i fan di Perla e Mirko.

Ma l'ex naufrago adesso si è stufato, come ha detto chiaramente nella storia di Instagram condivisa ieri, dove aveva al suo fianco sua moglie Romina Giamminelli. "Se mi continuate a fare ancora la stessa domanda, e voi sapete qual è, non rispondo più a nessuno. Okay? Io voglio bene a tutti i miei coinquilini della Casa, ma basta, è finito il GF. Ognuno ha la propria vita e ci vogliamo bene tutti quanti, okay?".