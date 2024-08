Perla Vatiero dopo la rottura con Mirko Brunetti “Troppa cattiveria, stacco e vado in terapia”

Sabato pomeriggio Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno annunciato la fine della loro relazione attraverso due diversi comunicati sui social. Subito dopo i due protagonisti di questa telenovela nata a Temptation Island 2023 e continuata al Grande Fratello hanno subito la reazione di quei fan che avevano creduto, in maniera tossica, al loro amore eterno. La vincitrice del reality show, che nelle ultime ore, ha perso numerosi follower, ha deciso di fare momentaneamente un passo indietro dai social.

Perla Vatiero si prende un momento di pausa dai social media

Nel post condiviso nelle storie di Instagram l'ex gieffina ha voluto esprimere il suo profondo rammarico e disappunto in seguito alla fine della sua relazione con Mirko Brunetti, chiarire alcune questioni e difendere le persone a lei care dalle accuse da lei definite infondate. Perla ha iniziato il suo messaggio esprimendo tristezza per l'odio e la cattiveria ricevuti dopo l'annuncio della separazione. Ha richiesto rispetto, sottolineando come questo sia un periodo particolarmente difficile per lei. "Non pensavo si scatenasse tutto questo odio", ha scritto, osservando che molti preferiscono giudicare senza conoscere i veri motivi dietro la fine della relazione.

L'influencer ha ribadito che la decisione di separarsi è stata presa di comune accordo e che non ci sono terze persone coinvolte. "Ho sempre ragionato con la mia testa in tutto quello che ho fatto!" ha dichiarato, sfidando chiunque a superare le difficoltà che lei e Mirko hanno affrontato come coppia. Perla ha anche precisato che i problemi di coppia sono stati tenuti privati per scelta e ha invitato i follower a non fare supposizioni infondate su motivi lavorativi o familiari.

Perla durante l'ultima puntata del Grande Fratello

Un punto cruciale del messaggio di Perla è stata la difesa accorata della sorella, accusata, a suo dire, ingiustamente di aver influenzato la sua decisione. "La cosa che mi fa più male è che addirittura è stata accusata mia sorella", ha scritto. Ha sottolineato come la ragazza sia stata sempre al suo fianco senza mai influenzare le sue scelte, sperando anche lei in un epilogo diverso per la relazione, da quello annunciato sabato scorso.

Perla ha confessato di essere in terapia da un mese e mezzo a causa dell'ansia provocata dalla situazione. Ha deciso di prendersi una pausa dai social media per proteggere la propria salute mentale. "Ora mi è stato consigliato di staccare un po', andare via, anche dai social e così farò", ha annunciato. Nonostante tutto, ha voluto rassicurare i suoi follower affermando di essere sempre la stessa persona sincera e vera che hanno conosciuto.

Infine, Perla ha ringraziato chi, nonostante tutto, continua a supportarla. "Grazie a chi nonostante tutto è sempre qui", ha concluso. Molti fan della coppia, i cosiddetti perletti, all'indomani dell'annuncio della fine della relazione si sono schierati con Mirko, accusando Perla di aver preferito la carriera dell'influencer, assecondando le idee del suo manager e della famiglia.