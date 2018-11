Perfetti sconosciuti: il trailer del remake messicano del film di Genovese

Perfetti Sconosciuti, il film diretto da Paolo Genovese, è diventato oggetto di remake in varie nazioni e ora la versione messicana diretta dal regista Manolo Caro è stata presentata ufficialmente con un trailer.

Al centro del lungometraggio, in arrivo negli Stati Uniti il 25 dicembre, ci saranno ancora una volta gli amici che decidono di condividere i propri segreti durante una cena, posizionando i propri telefoni sul tavolo e rivelando il contenuto dei messaggi o delle chiamate ricevute, dando il via a una catena di drammatiche svolte.

Il lungometraggio ha già ottenuto un remake in Spagna, dove ha incassato 25.8 milioni di dollari, e in Francia, mentre altri progetti sono in fase di sviluppo in Germania, Turchia, Grecia e Sud Corea.

Il cast della versione latinoamericana comprende Cecilia Suarez, Manuel Garcia Rulfo, Mariana Trevino, Miguel Rodarte, Bruno Bichir, Ana Claudia Talancon e Franky Martin.

Ecco il trailer: