Perfetti Sconosciuti: il film di Paolo Genovese su Amazon Prime Video

Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese è in streaming su Amazon Prime Video e ne approfittiamo per tornare a parlare del film che ha avuto un grande successo di pubblico e critica e che continua a far discutere per l'idea alla base della storia.

Protagonisti di Perfetti Sconosciuti sono i celebri Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Edoardo Leo, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher e Kasia Smutniak, i quali interpretano un gruppo di amici che si ritrova a cena e decidono di fare un gioco potenzialmente pericoloso: condividere i propri segreti, posizionando i propri telefoni sul tavolo e rivelando il contenuto dei messaggi o delle chiamate ricevute. Un'idea che darà il via a una catena di drammatiche svolte, e che farà cadere molte maschere, molte fragilità e svelerà pregiudizi, sgradevoli segreti o bugie innocenti e qualche scheletro nell'armadio.

Il personaggio di Battiston ad esempio è omosessuale e per questo motivo ha perso il lavoro. Bianca si sente ancora con il suo ex all'insaputa del marito. Carlotta in passato ha provocato un incidente stradale da ubriaca e ha investito e ucciso un uomo, ma suo marito si prese la responsabilità dell'acceduto per evitarle l'arresto.

Perfetti sconosciuti: Valerio Mastandrea e Anna Foglietta in una scena del film

Quest'ultimo "segreto" sembra anticipare in parte quello che sarebbe accaduto anni dopo al regista, con l'arresto di suo figlio Pietro, coinvolto in un grave incidente stradale a Corso Francia, a Roma, incidente nel quale hanno perso la vita due ragazze.

L'idea alla base di Perfetti sconosciuti è talmente avvincente e geniale nella sua semplicità, che del film sono stati realizzati numerosi remake all'estero. Ad oggi Perfetti sconosciuti è entrato nel Guinness dei primati proprio per il numero remake realizzati.