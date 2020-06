Percy Jackson, Logan Lerman: "Non escludo un'apparizione nella serie"

Percy Jackson tornerà sugli schermi con una serie televisiva e Logan Lerman, star dei film, ha svelato che sarebbe felice di essere coinvolto nel progetto.

L'attore ha parlato del progetto destinato a Disney+ in una nuova intervista rilasciata a Entertainment Tonight che gli ha permesso di esprimere il proprio affetto nei confronti di chi continua a sostenerlo e vederlo coinvolto nella realizzazione dell'adattamento della saga.

I fan dei libri di Rick Riordan, nonostante gli adattamenti cinematografici non siano considerati in modo particolarmente positivo, stanno sostenendo online la richiesta che l'attore interpreti Poseidone nella serie.

Logan Lerman ha quindi commentato: "Onestamente sono colpito da quanto sta accadendo e sono lusingato dal fatto che le persone stiano ancora parlando di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo. Sì, ho visto quella campagna. Ovvamente, ho letto cosa si scrive. Sono bloccato a casa con il mio telefono, quindi ovviamente ho letto".

Percy Jackson, lo scrittore Rick Riordan: "I film hanno distrutto la mia opera"

L'attore non ha voluto escludere la possibilità di apparire nella versione televisiva del racconto ideato da Riordan: "Potenzialmente sarei disposto, dipende. Ora è un progetto nelle sue prime fasi. Di solito si inizia con un annuncio come questo per un grande progetto. Quindi hanno annunciato lo sviluppo dello show e mi chiedo quando saranno pronti a girarlo. Devono avere gli script, il budget e il cast. Devono avere tutti gli elementi pronti. Quindi potrebbe mancare ancora molto tempo prima di arrivare sul set. Sono curioso pensando all'ipotesi che potrebbe esserci un ruolo interessante per me o qualcosa di simile. Lo prenderei decisamente in considerazione".

Logan Lerman è stato protagonista del film Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Il ladro di fulmini, uscito nelle sale nel 2010 e diretto da Chris Columbus, e del sequel distribuito nel 2013.