Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il teaser della serie

La serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ha ora un teaser che regala le prime sequenze dell'atteso progetto tratto dai romanzi di Rick Riordan.

Nel video si può vedere il giovane interpretato da Walker Scobell mentre cammina, parlando di cosa vuol dire essere un giovane mezzo sangue.

Nella storia di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, oltre a Walker Scobell nella parte del protagonista, reciteranno anche Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries nei ruoli di Grover e Annabeth.

Grover è un satiro, metà ragazzino e metà capra, che si finge un bambino di 12 anni, mentre Annabeth è la vera figlia della dea greca Atena, è una brillante stratega con una mente attiva e curiosa. Dopo aver trascorso gli ultimi cinque anni a Camp Half-Blood, desidera mettersi alla prova nel mondo degli umani, che ricorda con difficoltà. Annabeth addestra Percy a sopravvivere nel mondo mitologico e, in cambio, lui l'aiuta a entrare in contatto con la sua umanità.

Rick Riordan firmerà la sceneggiatura del pilot di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo in collaborazione con Jon Steinberg (Black Sails). Alla regia del primo episodio ci sarà invece il regista James Bobin (The Mysterious Benedict Society). I tre saranno poi coinvolti come produttori esecutivi.