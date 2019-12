Perché The Witcher sarà il nuovo Game of Thrones

Nel fantasy lo chiamerebbero vuoto di potere. Nel medioevo semplicemente interregno. Un periodo destabilizzante, senza re seduti sul trono. Ed è quello che stiamo vivendo in questi mesi post Game of Thrones, in cui gli appassionati di grande fantasy televisivo si sentono orfani di epica, eroi e intrighi di corte a cui appassionarsi. Una voragine che non può certo rimanere aperta ancora per molto. Una voragine che verrà colmata da almeno tre serie tv fantasy pronte a contendersi la corona di regina della tv: Queste oscure materie della HBO in arrivo a gennaio, Il Signore degli Anelli di Amazon previsto per il 2021 e The Witcher, la saga ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski che arriverà su Netflix con 8 episodi a partire dal 20 dicembre.

Sarà proprio la serie dedicata alle gesta del riluttante strigo Geralt di Rivia a battere tutti sul tempo, svelando il suo mondo maledetto, cruento e spietato. Un universo narrativo complesso e affascinante nel quale riversiamo aspettative e speranze. E allora nel nostro nuovo approfondimento video vi spieghiamo perché The Witcher ha tutte le frecce nel suo arco per diventare il degno erede di Game of Thrones e sedersi sul trono del nuovo fantasy televisivo.