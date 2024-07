Per un pugno di dollari: il totocasting dei fan indica la scelta più ovvia per sostituire Clint Eastwood

Lo spaghetti western Per un pugno di dollari sarà l'oggetto di un remake e ogni volta che viene annunciato il reboot di un film molto amato si scatena un putiferio sui social media.

Questa volta, anche molti fan si sono mostrati contrari all'idea di un rifacimento del classico di Sergio Leone, sono stati tutti d'accordo su chi dovrebbe interpretare il protagonista, che nell'originale aveva il volto di Clint Eastwood.

In Per un pugno di dollari, Eastwood interpretava il misterioso protagonista, un pistolero noto come l'Uomo senza nome. L'attore avrebbe poi ripreso il ruolo nei due sequel successivi, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo.

Secondo moltissimi utenti online, il ruolo del protagonista dovrebbe assolutamente andare a Scott Eastwood, figlio del leggendario Clint. La scelta appare ovvia, non solo per un senso di continuità con i film precedenti, ma soprattutto per via del fatto che Scott è la copia sputata del padre Clint quando era giovane.

Per un pugno di dollari: annunciato il remake dello spaghetti western di Sergio Leone

"Non vedo un motivo per realizzarlo se non per fare soldi", ha scritto un utente online. "Tuttavia, se lo fanno, è meglio che Scott Eastwood riprenda l'iconico poncho del padre. Se non c'è Scott, non lo voglio".

Scott Eastwood ha dato prova di sé in decine di ruoli cinematografici. In particolare, ha esperienza con i film western come protagonista del film Diablo del 2015. È apparso anche in film come Fury, Texas Chainsaw 3D, Suicide Squad e Pacific Rim - La rivolta. Più recentemente, il giovane Eastwood lo abbiamo visto sul grande schermo nei panni di Little Nobody in Fast X, dove ha ripreso il personaggio interpretato in Fast & Furious 8.