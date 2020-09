Per un pugno di dollari: il cult di Sergio Leone diventa una serie tv

Il film Per un pugno di dollari sarà alla base di una nuova serie televisiva che verrà prodotta da Mark Gordon Pictures.

Per un Pugno di Dollari, il cult western con star Clint Eastwood, diventerà una serie tv che verrà prodotta da Mark Gordon Pictures.

Lo studio ha infatti ottenuto i diritti televisivi del film e di Yojimbo, il lungometraggio diretto da Akira Kurosawa nel 1961 che era alla base del cult di Sergio Leone.

La serie ispirata a Per un pugno di dollari potrebbe essere scritta da Bryan Cogman, già nel team degli sceneggiatori dell'apprezzata Il trono di spade.

Al centro della trama c'è un uomo sena nome che arriva in una città alle prese con la violenza e usa l'intelligenza e l'abilità per sconfiggere le gang locali mettendole una contro l'altra.

La serie televisiva dovrebbe essere una versione contemporanea della storia. Per ora, inoltre, non è chiaro se ci sia l'intenzione di proseguire la storia come accaduto sul grande schermo mantenendo il protagonista, reso iconico dall'interpretazione di Clint Eastwood, al centro di ulteriori capitoli del racconto.