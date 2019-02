Peppa Pig "sta cambiando l'accento dei nostri figli" sostengono i genitori americani

Peppa Pig, la popolare serie animata britannica, sembra sia in grado di far apprendere ai bambini americani che seguono assiduamente le sue avventure televisive l'accento britannico.

La simpatica maialina e la sua famiglia hanno debuttato sul piccolo schermo nel 2004, diventando in breve tempo dei personaggi incredibilmente popolari in tutto il mondo. La messa in onda nella versione originale, in cui i doppiatori hanno un accento spceifico e utilizzano dei termini non particolarmente conosciuti e di uso comune negli Stati Uniti, sembra abbia delle conseguenze tra il pubblico.

Alcuni genitori hanno infatti condiviso la propria esperienza sui social media e un padre ha spiegato: "La mia bambina di quattro anni ama guardare Peppa Pig e ho notato che il suo accento e l'uso della grammatica sono straordinari".

Altre due madri hanno confermato il cambiamento dell'accento dichiarando che da quando i figli guardano gli episodi hanno cambiato modo di parlare, condividendo anche tweet come: "La parte più divertente della mia vita attualmente è che il mio bambino ha iniziato a guardare Peppa Pig e ora parla con un accento britannico".

I genitori parlano dell'"effetto Peppa" da alcuni anni e segnalano come la visione dei 241 episodi dello show siano in grado di "educare" gli spettatori più giovani dal punto di vista linguistico, essendo esposti a un linguaggio a lungo e coinvolti nel seguire le avventure della protagonista.