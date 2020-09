Penelope Cruz protagonista de L’immensità di Emanuele Crialese

Emanuele Crialese ha scelto Penelope Cruz come protagonista del suo nuovo lavoro, L'immensità, storia di una madre e dei suoi figli nella Roma degli anni '70.

Il premio Oscar Penelope Cruz sarà protagonista de L'immensità, nuovo film di Emanuele Crialese che racconta la storia di una famiglia italiana negli anni '70, fotografata a un punto di svolta della società.

L'immensità, scritto da Emanuele Crialese, Francesca Manieri e Vittorio Moroni, è la storia dell'amore simbiotico tra Clara, interpretata da Penelope Cruz, e i suoi figli. La famiglia vive nella Roma anni '70, in un mondo sospeso tra palazzi in costruzione, televisione in bianco e nero, vecchi modelli familiari e nuove istanze sociali.

Emanuele Crialese ha spiegato che Penelope Cruz incarnerà "un archetipo che può solo venire alla luce dall'incontro umano e artistico con la sensibilità di una grande attrice come Penelope Cruz".

Commentando il nuovo progetto, l'attrice spagnola ha dichiarato: "Sono fan di Emanuele Crialese da lungo tempo e L'immensità è una delle migliori sceneggiature che abbia mai letto. Non vedo l'ora di tuffarmi in questa avventura magica con lui e il resto del team per dare vita a un personaggio di cui sono già innamorata".

Le riprese de L'immensità si terranno nell'estate 2021.