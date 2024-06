La Pellicola d’Oro 2024: tutti i vincitori

Paola Cortellesi è salita sul palco de La Pellicola d'Oro 2024 per ritirare il premio come Miglior Attrice, tra i premiati anche il collega e compagno di set Valerio Mastandrea.

Si è tenuta nel fine settimana in Via Veneto a Roma la premiazione della XIV edizione de La Pellicola d'Oro, riconoscimento patrocinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che premia attori e addetti ai lavori del cinema. Presenti alla kermesse personalità del cinema italiano accorse a ricevere il premio promosso ed organizzato dall'Ass.ne Culturale "S.A.S. Cinema" di cui il presidente è lo scenografo e regista Enzo De Camillis.

Quest'anno si sono incrociate generazioni diverse di attori e addetti ai lavori votati da una giuria composta da 260 professionisti e premiati durante la serata condotta magistralmente da Sabina Stilo. Il premio cinematografico, nasce e vuole sostenere i mestieri e l'artigianato del nostro cineaudiovisivo italiano che sono l'ossatura portante di un film.

Protagonisti della serata, oltre alle maestranze, i volti noti del grande e piccolo schermo. Tra questi, Elena Sofia Ricci, Michele Placido e Sergio Martino che hanno ricevuto il Premio Speciale alla Carriera. Durante la premiazione di Giorgia Passarelli, Direttrice di Produzione del film C'è ancora domani, è salita a sorpresa sul palco Paola Cortellesi, premiata come Miglior Attrice Cinema. Mentre il premio come Miglior Attore Cinema è stato conferito a Valerio Mastandrea e vincitori dei premi Miglior Attore e Attrice Fiction sono stati Michele Riondino e Miriam Leone che hanno ringraziato gli organizzatori attraverso un videomessaggio.

Elena Sofia Ricci ritira la Pellicola d'Oro 2024

Tra gli ospiti presenti, inoltre, gli attori Francesco Gheghi, Mita Medici, Maria Pia Calzone, Emilio Franchini, il regista Pierfrancesco Pingitore, la costumista Graziella Pera, i produttori Matteo Levi, Sergio Giussani e Gianluca Leurini, la speaker radiofonica Myriam Fecchi e il regista Ivano De Matteo che ha ricevuto il premio giovani (giuria composta dagli studenti dell'Istituto Cine TV Rossellini di Roma) per il Miglior Film Mia.

Hanno aderito al premio: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il MiC DG Cinema, Ministero della Marina Militare, Regione Lazio, Comune di Roma Assessorato alla Cultura, il Centro Sperimentale di Cinematografia, Cinecittà, RAI Fiction e RAI Muvie, RomaLazioFilmcommission, ANICA, APA, Cinecittà, FiTel, Panalight, Macomoco, Framinia, Clik Service, Leur Trasporti, Studios, Associazione Via Veneto.

Ecco la lista completa dei vincitori della Pellicola d'Oro 2024

Vincitori cinquina

Direttore Di Produzione: Giorgia Passarelli - C'è Ancora Domani

Operatore Di Macchina: Fabrizio Vicari - L'ultima Volta Che Siamo Stati Bambini

Capo Elettricista: Fabio Capozzi - C'è Ancora Domani

Capo Macchinista: Fabrizio Diamanti - Adagio

Attrezzista Di Scena: Claudio Stefani - Il Sol Dell'avvenire

Sarta Di Scena: Laura Antonelli - Mixed By Erry

Tecnico Di Effetti Speciali: Pasquale Catalano - Con La Grazia Di Un Dio

Sartoria Cineteatrale: Annamode - Il Sol Dell'avvenire

Capo Costruttore: Corraro Corradi - L'ultima Volta Che Siamo Stati Bambini

Storyboard Artist: Marco Letizia - Come Pecore In Mezzo Ai Lupi

Capo Pittore Di Scena: Giancarlo Di Fusco - Mixed By Erry

Maestro D'armi: Franco Maria Salomon - Il Sol Dell'avvenire

Creatore Di Effetti Sonori: arta Billingsley - il sol dell'avvenire

Attore Protagonista: Valerio Mastrandrea - C'è Ancora Domani

Attrice Protagonista: Paola Cortellesi - C'è Ancora Domani

Valerio Mastandra ritira il premio Pellicola d'Oro 2024 come miglior attore per C'è ancora domani

Vincitori terna

Greta Gasparri ritira la Pellicola d'oro al miglior film per Mia di Ivano De Matteo