Michele Placido, Elena Sofia Ricci e Sergio Martino, a loro i premi alla carriera de La Pellicola d'Oro 2024

Saranno gli attori Michele Placido ed Elena Sofia Ricci e il regista Sergio Martino a ricevere il premio alla carriera de La Pellicola d'Oro. La consegna dei premi avverrà durante la cerimonia di premiazione de La Pellicola D'oro, prevista per il 15 giugno ore 20:30 in via Veneto a Roma (altezza Porta Pinciana, isola pedonale per l'evento).

Protagonisti della serata, condotta da Sabina Stilo, saranno le maestranze e gli attori votati da una giuria composta da 260 professionisti e tecnici che hanno acquisito le nomination per la sezione Cinema e Fiction.

"Ogni candidatura rappresenta un riconoscimento del talento, dell'impegno e della passione che avete riservato nei vostri progetti. Questo, per me è il vero premio" ha dichiarato il Direttore delle Produzioni RAI Marco Cunsolo, riguardo al premio cinematografico, promosso ed organizzato dall'Ass.ne Culturale "S.A.S. Cinema" di cui il presidente è lo scenografo e regista Enzo De Camillis, che nasce e vuole sostenere i mestieri e l'artigianato del nostro cineaudiovisivo italiano che sono l'ossatura portante di un film.

Il tuttofare: Elena Sofia Ricci in una scena del film

Le cinquine 2024

Direttore Di Produzione

Alice Marchitelli - L'ultima Volta Che Siamo Stati Bambini

Alessandro Mancini - Napoli Milionaria

Marta Razzano - Educazione Fisica

Daniele Modina - Come Pecore In Mezzo Ai Lupi

Giorgia Passarelli - C'è Ancora Domani

Operatore Di Macchina

Emiliano Chiari - Le Mie Ragazze Di Carta

Luigi Andrei - Napoli Milionaria

Fabrizio Vicari - L'ultima Volta Che Siamo Stati Bambini

Andrea Grossi - Adagio

Andrea Beck Peccoz - Grazie Ragazzi

Capo Elettricista

Gabriele Gorga - Adagio

Pino Meloni - Cento Domeniche

Marco Sticchi - Napoli Milionaria

Fabio Capozzi - C'è Ancora Domani

Michele Pellegrini - Bassifondi

Capo Macchinista

Massimo Diamanti - Elf Me

Piero Bosi - Cento Domeniche

Sandro Fabbriani - L'ultima Volta Che Siamo Stati Bambini

Marcello Negretti - C'è Ancora Domani

Fabrizio Diamanti - Adagio

Attrezzista Di Scena

Claudio Stefani - Il Sol Dell'avvenire

Stefano Carbonaro - Grazie Ragazzi

Federico Vianelli - Adagio

Marco Aureli - C'è Ancora Domani

Massimiliano Corte - Denti Da Squalo

Sarta Di Scena

Antonella Ranisi - Il Sol Dell'avvenire

Gianna Taddeo - Felicità

Luciana Salinaro - C'è Ancora Domani

Giacomo Ponzo - L'ultima Volta Che Siamo Stati Bambini

Laura Antonelli - Mixed By Erry

Tecnico Di Effetti Speciali

Renato Agostini - Il Primo Giorno Della Mia Vita

Luca Ricci - Adagio

Pasquale Catalano - Con La Grazia Di Un Dio

Maurizio Corridori - Denti Da Squalo

Franco Galliano - C'è Ancora Domani

Sartoria Cineteatrale

Annamode - Il Sol Dell'avvenire

Peruzzi - Il Più Bel Secolo Della Mia Vita

Russo - Napoli Milionaria

Liliana Sotira - La Festa Del Ritorno

Costumi D'arte - Un Matrimonio Mostruoso

Capo Costruttore

Simona Balducci Cine - Educazione Fisica

Gianni Iorillo - Avenzers - Italian Super Heroes

Corraro Corradi - L'ultima Volta Che Siamo Stati Bambini

Roberto Palombelli - Elf Me

Elisabetta Ajani - La Chiocciola

Storyboard Artist

Marco Valerio Gallo - Elf Me

David Orlandelli - Da Grandi

Marco Letizia - Come Pecore In Mezzo Ai Lupi

Sebastiano Onano - Palazzina Laf

Jacopo Pivitori - Bassi Fondi

Capo Pittore Di Scena

Benedetta Buzzetti - C'è Ancora Domani

Domenico Latronico - Il Sol Dell'avvenire

Giancarlo Di Fusco - Mixed By Erry

Francesco Sorrentino - Napoli Milionaria

Gemma Spada - Adagio

Maestro D'armi

Franco Maria Salomon - Il Sol Dell'avvenire

Diego Guerra - Palazzina Laf

Alessandro Borgese - Adagio

Emiliano Novelli - Mixed By Erry

Giorgio Savino - Il Più Bel Secolo Della Mia Vita

Creatore Di Effetti Sonori

Thomas Giorgi - I Migliori Giorni

Luca Anzellotti - C'è Ancora Domani

Marta Billingsley - il sol dell'avvenire

Marco Ciorba - Da Grandi

Antonio Tirinelli - Palazzina Laf

Attore Protagonista

Nanni Moretti - Il Sol Dell'avvenire

Valerio Mastrandrea - C'è Ancora Domani

Gianmarco Franchini - Adagio

Antonio Albanese - Cento Domeniche

Pierfrancesco Favino - Adagio

Attrice Protagonista

Paola Cortellesi - C'è Ancora Domani

Chiara Celotto - Mixed By Erry

Vanessa Scalera - Napoli Milionaria

Greta Gasbarri - Mia

Isabella Ragonese - Come Pecore In Mezzo Ai Lupi

Le terne 2024

Direttore di produzione

Paolo Fragomeni - Call My Agent

Barbara Busso - I Bastardi Di Pizzofalcone 4

Cristian Schiozzi - Domina 2

Operatore Di Macchina

Sebastiano Bazzini - Call My Agent

Emiliano Leurini - Domina 2

Giovanni Gebbia - A Casa Tutti Bene

Capo Elettricista

Ettore Abate - Mare Fuori

Daniele Cafolla - Domina 2

Stefano Proietti - I Leoni Di Sicilia

Capo Macchinista

Flaviano Ricci - Call My Agent

Paolo Tiberti - Domina 2

Luigi Rocchetti - A Casa Tutti Bene

Attrezzista Di Scena

Manuele Antonini - Call My Agent

Luca Ferretti - Domina 2

Cristiano Gobbi - I Leoni Di Sicilia

Sarta Di Scena

Gloriana Manfra - Mare Fuori

Anna Lucia Salinaro - Call My Agent

Maria Pia Rossi - Domina 2

Tecnico Di Effetti Speciali

Mauro Geldi - Mare Fuori

Paolo Galliano - Call My Agent

Franco Ragusa - Domina 2

Sartoria Cineteatrale

Fabbrica Del Costume - Un'Estate Fa

Farani - Il Commissario Ricciardi

Tirelli - Domina 2

Capo Costruttore

Corrado Corradi - Non Ci Resta Che Il Crimine

Gianluca Franculli - Noi Siamo Leggenda

Simona Balducci Cine - Domina 2

Storyboard Artist

Giordano Saviotti - Noi Siamo Leggenda

Marco Valerio Gallo - I Leoni Di Sicilia

David Orlandelli - Everybody Loves Diamonds

Capo Pittore Di Scena

Francesco Sorrentino - I Bastardi Di Pizzofalcone

Domenico Reordino - Domina 2

Monica Garrone - Everybody Loves Diamonds

Maestro D'armi

Emiliano Novelli - Call My Agent

Alessandro Borgese - Domina 2

Giorgio Savino - Mare Fuori

Creatore Di Effetti Sonori

Ivan Caso - Anima Gemella

Marinelli Effetti Sonori - Per Elisa - Il Caso Claps

Studio 16 Group - Everybody Loves Diamonds

Attore Protagonista

Michele Riondino - I Leoni Di Sicilia

Michele Di Mauro - Call My Agent

Fabrizio Bentivoglio - Monterossi

Attrice Protagonista