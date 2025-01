C'è ancora domani agli Oscar? Paola Cortellesi scherza: "Ha le stesse probabilità di un gatto in tangenziale"

C'è ancora domani in lizza per gli Oscar? Candidato, eleggibile o semplicemente in corsa? Nelle ultime ore è circolata sul web una notizia che riguarda il film di Paola Cortellesi, in diversi casi riportata in maniera errata o confusa.

L'opera prima di Cortellesi, vincitrice di sei David di Donatello su diciannove candidature, è il decimo film con il maggior incasso in Italia e il quinto fra quelli prodotti in Italia.

C'è ancora domani sarà agli Oscar?

Intorno alla notizia che riguarda C'è ancora domani si è fatta maggiore chiarezza. Il lungometraggio di Cortellesi è stato considerato eleggibile agli Oscar in una lista di oltre duecento film ma non nella categoria dedicata al miglior film.

C'è ancora domani potrà, eventualmente, essere candidato in alcune categorie agli Oscar ma non in quella principale perché non soddisfa tutti i requisiti richiesti. Sempre in tema nostrano, Vermiglio di Maura Delpero è invece in corsa per entrare nella shortlist in lizza per il miglior film internazionale.

La dichiarazione di Paola Cortellesi

In seguito alla notizia relativa al suo film, Paola Cortellesi ha dichiarato:"Sono grata a Greenwich Entertainment, distributore americano del film, per aver creduto in C'è ancora domani e averlo presentato tra i film eleggibili agli Oscar".

La regista ha poi scherzato sull'argomento di C'è ancora domani in relazione agli Oscar:"Chiariamoci, in questo campionato USA, le probabilità che C'è ancora domani entri nelle cinquine degli Academy Award sono pari, direi, alla vita di un gatto in tangenziale, a Roma, nell'anno del giubileo ma è comunque una soddisfazione anche solo essere stati ammessi all'interno di questa selezione di film distribuiti nelle sale americane".

Alla fine, un augurio alla collega Maura Delpero, regista di Vermiglio:"Direi invece di concentrarci a fare tutti un gran tifo per il meritevole candidato del nostro Paese, lo splendido Vermiglio di Maura Delpero".