Pedro Pascal "salverà" il film mai realizzato di Todd Haynes su una storia d'amore gay?

Pedro Pascal potrebbe essere il protagonista di De Noche, il film di Todd Haynes su una storia d'amore gay che era stato abbandonato dopo l'addio improvviso di Joaquin Phoenix, avvenuto due settimane prima dell'inizio delle riprese.

Il progetto sembra ora di nuovo in fase di pre-produzione e le riprese potrebbero iniziare nel 2026 a Gualajara, Messico.

Cosa racconterà De Noche

Nel cast del film, che si intitolava De Noche, comprende invece ancora Danny Ramirez, rimasto coinvolto tra le fila degli interpreti anche dopo l'addio di Phoenix.

Al centro della trama del lungometraggio, se Pedro Pascal concluderà in modo positivo le trattative con la produzione, ci saranno due uomini innamorati che lasciano Los Angeles e si trasferiscono in Messico negli anni '30.

Pedro Pascal con la T-Shirt "Protect the Dolls" alla premiere di Thunderbolts

Nel team della produzione ci saranno Christine Vachon e Pamela Koffler di Killer Films, realtà che ha già collaborato con la star del film I Fantastici 4: Gli Inizi in occasione della commedia romantica Material Love.

Vachon, in precedenza, aveva collaborato con il regista Todd Haynes, che aveva parlatodell'abbandono di Joaquin Phoenix prima del via al lavoro sul set, in occasione di Poison, Safe, Velvet Goldmine, Lontano dal paradiso, Io non sono qui e Carol.

I prossimi progetti della star

Pedro Pascal è uno dei nomi più richiesti nel mondo del cinema e delle serie tv e, in caso decidesse di recitare in De Noche, sarà necessario trovare il giusto spazio per permettere il via alla produzione dopo la battuta d'arresto che sembrava aver scritto la parola fine all'atteso progetto.

Nel 2026 l'attore sarà impegnato anche nella promozione del film della saga di Star Wars che proseguirà il racconto iniziato nella serie The Mandalorian, prodotta per Disney+. Il lungometraggio arriverà nei cinema il 22 maggio.