Todd Haynes parla dell'abbandono di Joaquin Phoenix del suo prossimo film

Il regista Todd Haynes ha parlato per la prima volta dell'improvviso abbandono da parte di Joaquin Phoenix del suo prossimo film, un episodio che ha sconvolto la produzione. Durante una conversazione al Marrakech Film Festival, lo scorso venerdì, Haynes è stato intervistato sul progetto, che inizialmente aveva deciso di non commentare. Tuttavia, il regista ha rilasciato una breve dichiarazione.

Cosa ha detto il regista

"Quello che è successo quest'estate è stato difficile", ha detto Haynes, riferendosi al fatto che Phoenix ha abbandonato il progetto a soli cinque giorni dall'inizio delle riprese. "Ma il film e la sceneggiatura potrebbero risorgere in una forma diversa un giorno".

Joker: Folie à Deux - Joaquin Phoenix mentre fuma una sigaretta

Il film sembra seguire un poliziotto corrotto e il suo amante più giovane mentre fuggono dalla Los Angeles degli anni '30 per andare in Messico, con Phoenix come protagonista insieme a Danny Ramirez. In realtà, Phoenix aveva dato origine all'idea, portando il progetto a Christine Vachon della Killer Films e sviluppando la sceneggiatura con Haynes e Jon Raymond.

Fonti vicine alla produzione hanno riferito che Phoenix avrebbe avuto "paura" del progetto - forse a causa delle scene d'amore molto esplicite - e avrebbe deciso all'ultimo minuto di abbandonare il film, nonostante i set a Guadalajara fossero già stati costruiti. Haynes non ha né confermato né smentito questa versione dei fatti.

Da quando l'incidente è avvenuto, Phoenix si è rifiutato di commentare l'accaduto durante una conferenza stampa alla Mostra del Cinema di Venezia, spiegando che la sua opinione non sarebbe stata "utile". Al contrario, la produttrice Christine Vachon è stata molto più esplicita nel parlare del fallimento del progetto durante una conferenza a San Sebastián.

"L'idea che il tempo di Todd sia stato sprecato insieme a tutti quegli anni di lavoro a stretto contatto con Joaquin... Questa è la tragedia per me. E non riesco a capacitarmi del fatto che noi, come comunità culturale, abbiamo perso l'opportunità di avere un altro gioiello di Todd Haynes. È qualcosa di criminale", ha detto Vachon.