Pedro Pascal salva il film di Todd Haynes dopo l'abbandono burrascoso di Joaquin Phoenix

L'abbandono di Joaquin Phoenix del nuovo film di Todd Haynes a soli cinque giorni dall'inizio delle riprese ha fatto scalpore, e se la star di Joker non ha mai chiarito del tutto la sua posizione oggi il progetto ha finalmente trovato nuova vita grazie all'arrivo di una nuova star. Sarà Pedro Pascal a interpretare il protagonista di De Noche, come ha confermato la compagni adi produzione MK2 Films. Pascal affiancherà Danny Ramirez nel period drama, che entrerà in lavorazione il mese prossimo.

"Questa storia, con Pedro Pascal e Danny Ramirez nei panni dei due protagonisti, nasce da un'epoca - fin troppo attuale per quella in cui stiamo vivendo- - di corruzione interna, sfruttamento razziale e terrore globale", ha dichiarato Todd Haynes a Variety, che per primo ha riportato la notizia. "Ma emerge come una testimonianza dell'inspiegabile potere del desiderio e dell'amore di sopravvivere e superare anche le più paralizzanti barriere umane".

Di cosa parlerà il nuovo film di Todd Haynes?

Scritto da Todd Haynes e dal suo collaboratore di lunga data Jon Raymond, De Noche racconta la storia di un amore sorprendente e proibito tra un duro detective (Pascal) e un'insegnante di college (Ramirez) nella Los Angeles degli anni '30. Quando i due vengono presi di mira dalla dilagante corruzione politica della città, devono fuggire in Messico per sopravvivere.

MK2 Films produrrà il film insieme a Killer Films, Paloma Negra Films, Jonathan Montepare e Steven Demmler, in collaborazione con Cinetic Media. La società finanzierà anche il progetto, ne gestirà le vendite internazionali e ne condividerà i diritti nazionali con Cinetic.

Pedro Pascal ha confermato l'ingaggio in un post su Instagram, condividendo una serie di fotogrammi tratti dai precedenti film di Haynes, tra cui Io non sono qui e The Velvet Underground. Ha anche condiviso un'istantanea di se stesso e Ramirez, il tutto accompagnato dalla scritta "De nada".

Il film segnerà la terza collaborazione tra il cileno Pedro Pascal e Danny Ramirez; in precedenza i due hanno già lavorato insieme alla seconda stagione della serie The Last of Us e a dicembre appariranno entrambi in Avengers: Doomsday: Pascal nei panni del membro dei Fantastici Quattro Reed Richards, alias Mister Fantastic, e Ramirez in quelli del nuovo Falcon, Joaquin Torres.