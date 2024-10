Joaquin Phoenix, Danny Ramirez commenta il suo abbandono del film di Todd Haynes: "Mi ha deluso"

La star di Top Gun: Maverick si è esposto pubblicamente criticando il collega per il suo comportamento.

Danny Ramirez avrebbe dovuto recitare al fianco di Joaquin Phoenix in un film romantico con protagonisti due uomini omosessuali, diretto da Todd Haynes. Tuttavia, Phoenix ha deciso di abbandonare il progetto a soli cinque giorni dall'inizio delle riprese a Guadalajara, in Messico.

Una scelta che ha deluso le persone che erano coinvolte nel progetto e Danny Ramirez non ha fatto mistero di non aver particolarmente apprezzato il comportamento del collega, che ha messo in difficoltà un intero gruppo di lavoro.

Delusione

"È stato sicuramente deludente. Se non altro, mi ha dato ancora più ispirazione per continuare a spingere, sapendo che sono sulla strada giusta e che sto affrontando il lavoro nel modo giusto. Questo mi entusiasma" ha spiegato Ramirez al Gala del Museo dell'Academy a L.A.

Primo piano di Joaquin Phoenix in Joker: Folie à Deux

Dopo l'annuncio ufficiale dell'uscita di scena di Joaquin Phoenix ad agosto, alcune fonti hanno riferito a Variety che la produzione del film era in pericolo. Il progetto era un film ambientato negli anni '30 e classificato NC-17, che raccontava la storia di due uomini innamorati che fuggono in Messico.

"È decisamente una situazione molto complicata. Il processo di casting è stato molto lungo e ciò che mi ha lasciato è stata la conferma artistica di aver recitato al fianco di Phoenix in questa prova di chimica. C'è stato un momento in cui ho pensato di essere arrivato come attore" ha proseguito Ramirez, che alla domanda secca sulla possibile realizzazione del film ha risposto:"L'aggiornamento più recente è 'si spera'".

Joaquin Phoenix aveva lavorato alla sceneggiatura insieme a Todd Haynes e Jon Raymond ma secondo una fonte vicina alla produzione l'attore si è tirato indietro all'ultimo momento. Il film, prodotto da Killer Films e sostenuto da M2K Film, era già stato venduto a distributori internazionali prima dell'inizio delle riprese. I set erano già stati costruiti a Guadalajara prima dell'uscita di scena di Phoenix, con perdite previste piuttosto ingenti.