Pedro Pascal: "Nicolas Cage preferisce Star Trek a Star Wars? È più intelligente di noi"

Intervistato di recente per promuovere la terza stagione di The Mandalorian, Pedro Pascal ha commentato le dichiarazioni del suo ex collega e amico Nicolas Cage, grande fan di Star Trek a discapito di Star Wars.

"Nic è una delle persone più intelligenti che abbia mai conosciuto. Ed è coerente con la linea di pensiero molto cerebrale di Star Trek. In un certo senso è più intelligente di tutti noi. Questo non vuol dire che devi per forza preferire Star Trek a Star Wars o viceversa. Puoi avere entrambi, ma capisco la sua lealtà al franchise" ha dichiarato l'attore cileno ai microfoni di Yahoo Entertainment.

Il talento di Mr. C: Nicolas Cage, Pedro Pascal in una scena del film

Di recente, Pedro Pascal e Nicolas Cage hanno recitato fianco a fianco ne Il talento di Mr. C, molto apprezzato da critica e pubblico. E a quanto pare Pascal aveva più volte tentato di convincere il collega a entrare a far parte dell'universo di Star Wars, ma senza successo.

Pedro Pascal è adesso uno dei volti più apprezzati e ricercati del piccolo schermo per via dei suoi ruoli in The Mandalorian e in The Last of Us. In entrambe le serie svolge dei ruoli paterni come dichiarato nella nostra intervista esclusiva.