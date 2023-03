Sarah Michelle Gellar pubblica una foto di Pedro Pascal in Buffy - L'ammazzavampiri

Prima che Pedro Pascal potesse dare in meglio di se ne Il Trono di Spade e in The Last of Us, l'attore è stato divorato dai non morti in Buffy - L'ammazzavampiri: Sarah Michelle Gellar ha deciso di ricordarcelo pubblicando una foto che lo mostra nei panni di Eddie, all'inizio della quarta stagione della celebre serie.

La Gellar ha aggiunto anche la seguente didascalia allo screenshot sfocato di lei e Pascal: "Quando la mamma ha incontrato il papà". Si tratta di un chiaro riferimento agli innumerevoli meme che circolano su Internet in cui le fan innamorate si riferiscono a Pascal chiamandolo "papà".

Pedro Pascal è noto per aver sempre avuto reazioni piuttosto positive ai suddetti meme, che gli vengono mostrati spessissimo durante interviste e talk show. Sebbene altri attori si dichiarino spesso offesi dai post a sfondo sessuale che circolano sul web, quelli relativi all'attore di The Last of Us non sono quasi mai troppo volgari.

Pedro aveva parlato del suo episodio di Buffy già nel 2015, dicendo a Vulture di essere brevemente entrato a far parte del cast della serie agli inizi della sua carriera: "Quello è stato uno dei primi lavori che ho ottenuto dopo essermi laureato, sono stato un vampiro, anche se per poco tempo".