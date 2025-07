Pedro Pascal nel mirino dei fan: ora scoppia la critica per come ha toccato la moglie di Willem Dafoe

A Hollywood basta un attimo per trasformare un gesto fugace in una discussione planetaria. Se poi ci sono di mezzo due attori amatissimi come Pedro Pascal e Willem Dafoe, il fuoco dei social non tarda a divampare. E così, una carezza sul mento di Giada Colagrande, moglie di Dafoe, è diventata pretesto per interrogarsi su intimità, contesto e percezione pubblica.

Una carezza, mille interpretazioni contro Pedro Pascal

La scena risale a gennaio 2024, durante la cerimonia in cui Willem Dafoe ricevette la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Nella clip, tornata virale adesso, Pedro Pascal si avvicina a Giada Colagrande, le posa delicatamente la mano sul mento e la accarezza per qualche secondo, mentre Dafoe è accanto a loro.

L'interazione - breve, silenziosa e priva di parole - è bastata a scatenare un'ondata di commenti: alcuni hanno notato un presunto cambiamento nell'espressione di Dafoe subito dopo quel gesto, leggendo nella sua mimica un possibile fastidio.

Ma il dibattito si è acceso soprattutto per la mancanza di contesto: il frammento condiviso è solo un ritaglio di una scena più ampia. Alcuni utenti hanno fatto notare come subito dopo si vedano Pascal e Dafoe abbracciarsi cordialmente, ma quelle immagini, più concilianti, hanno circolato molto meno. In molti si sono schierati in difesa dell'attore cileno, definendo la polemica sproporzionata. "Alcuni utenti dei social sembrano incapaci di comprendere l'intimità platonica tra un uomo e una donna", ha scritto un commentatore su X. Un altro ha aggiunto: "I video condivisi senza contesto possono cambiare la percezione pubblica di qualcuno e rovinargli la vita".

Ansia da palcoscenico e amicizie sotto i riflettori

Non è la prima volta che Pedro Pascal si trova al centro di discussioni simili. Pochi giorni fa, durante il San Diego Comic-Con, l'attore è stato visto cercare conforto nella collega Vanessa Kirby, con cui condividerà lo schermo nel nuovo I Fantastici Quattro. Colto da un momento di ansia, Pascal le ha preso la mano; Kirby, in risposta, gliel'ha stretta con un gesto affettuoso. Anche in questo caso, i social si sono divisi, leggendo l'accaduto come invadente da una parte, oppure come un segno di fiducia e sostegno reciproco.

Una scena con Pedro Pascal

Kirby stessa ha poi chiarito la dinamica in un'intervista a Vanity Fair: "Eravamo entrambi incredibilmente nervosi all'idea di uscire davanti a migliaia di persone appassionate di questo fumetto. Lui voleva farmi capire che eravamo insieme in questa cosa, e io ho trovato quel gesto adorabile, sono stata molto felice di stringergli la mano". Un retroscena che restituisce umanità a due professionisti sotto pressione, confermando quanto a volte basti poco per distorcere la verità di un momento.

Nel cinema come nella vita, non tutto è come appare sullo schermo.