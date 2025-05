Pedro Pascal e Chris Evans rivali in amore per conquistare Dakota Johnson nel nuovo trailer di Materialists

A24 ha condiviso il nuovo trailer di Materialists, l'atteso film con star Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal che arriverà nelle sale americane il 13 giugno.

Il ritorno alla regia di Celine Song sarà ambientato nel mondo degli organizzatori di matrimoni, seguendo una giovane donna che riesce a trovare l'anima gemella per tutti i suoi clienti, ma che ha molti problemi nella sua vita sentimentale.

Le anticipazioni sul film

Nel nuovo trailer di Materialists si vede la protagonista che, improvvisamente, si ritrova alle prese con una complicata situazione sentimentale quando entrano in scena il suo ex, apparentemente imperfetto, e un nuovo potenziale partner che sembra invece perfetto. Entrambi cercano di conquistare il suo cuore, ma scegliere sembra sarà particolarmente difficile.

Ecco il video:

Nel cast di Materialists, oltre al trio composto da Chris Evans, Pedro Pascal e Dakota Johnson, ci saranno inoltre Marin Ireland, Lindsey Broad, Zoe Winters, Louisa Jacobson, Dasha Nekrasova, Will Fitz, Sawyer Spielberg e Swanmy Sampaio.

Celine Song è tornata alla regia dopo il successo ottenuto con Past Lives, film ispirato da una vicenda accaduta alla regista. Il progetto ha raccontato la storia di Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), due amici d'infanzia profondamente legati che si separano quando la famiglia di Nora dalla Corea del Sud emigra in Canada. Due decenni dopo si ritrovano a New York, dove vivono una settimana cruciale in cui si confrontano sul destino, l'amore e le scelte che segnano il corso della vita.

Song ha prodotto il film Materialists insieme a David Hinojosa per 2 AM, Christine Vachon e Pamela Koffler per Killer Films.

Johnson sarà prossimamente protagonista nelle sale anche con Splitsville accanto ad Adria Arjona e con Verity, che vede tra le star anche Anne Hathaway. Evans è uno dei protagonisti di Honey Don't diretto da Ethan Coen, mentre Pascal debutterà nel MCU con I Fantastici 4: Gli inizi.