Pechino Express 2025, lite tra Jey Lillo dei Magici e la coppia dei Complici: "Non essere presuntuoso"

Partenza col botto, anzi finale col botto, ieri sera a Pechino Express 2025. Nove nuove coppie sono partite per l'avventura "fino al tetto del mondo" e sul finire di puntata, quando tutto sembrava procedere tranquillo, è partita una lite inaspettata tra i Complici e i Magici.

I Magici eliminano i Complici

La coppia dei Magici ha vinto la tappa: Jey e Checco Lillo sono arrivati primi e possono scegliere chi eliminare tra la coppia dei Complici, composta da Dolcenera e Gigi Campanile, e quella dei Cineasti, Nathalie Guetta e Vito Bucci.

Alla domanda di Costantino, gli sventurati risposero: "I Complici". Il motivo è stato spiegato subito: essendo Pechino Express una gara, i due concorrenti avevano deciso di eliminare gli avversari che avrebbero ritenuto più forti. Tra le due coppie perciò, ritenevano che i Complici fossero più pericolosi nell'ostacolare il loro percorso verso la vittoria.

Scatta la lite, i Magici a Campanile: "Non essere presuntuoso"

Pechino Express 2025

A questo punto però, è intervenuto Gigi Campanile, secondo cui bisognerebbe invece guardare alle persone. I Magici hanno risposto che non potevano giudicare le persone, perché questo significherebbe stabilire chi, come persona, sia migliore di un'altra. E hanno insinuato: forse Campanile si sente, appunto, migliore della Guetta e Vito?

La discussione va avanti: Campanile e Dolcenera sono partiti per fare un'esperienza, gli altri due ripetono che si tratta di una competizione e alla fine dicono a Campanile quello che pure il pubblico da casa stava pensando: "Non essere presuntuoso". Interviene anche Dolcenera, che rimanda un "presuntuoso" ai due.

La busta nera si è rivelata non eliminatoria: per i Complici il viaggio di Pechino Express prosegue. Ma dall'anteprima della prossima puntata, si vede già Dolcenera in fase polemica.