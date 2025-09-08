Pechino Express 2026: Gianmarco Zagato e Nicole Pallado tra i concorrenti? Le prime anticipazioni sul cast

L'avventura di Pechino Express tornerà nel 2026: al fianco di Costantino della Gherardesca, tra i concorrenti ci saranno anche gli youtuber Gianmarco Zagato e Nicole Pallado.

L'attesa per la nuova edizione di Pechino Express è già alta, nonostante la data di partenza della stagione 2026 non sia stata ancora annunciata ufficialmente. La scorsa edizione del celebre adventure game di Sky ha preso il via a marzo, ma la macchina organizzativa è già in moto e gli autori hanno cominciato il lavoro di selezione delle coppie di concorrenti per formare il cast che si metterà alla prova in questo viaggio straordinario.

Alla conduzione tornerà Costantino della Gherardesca, che lo scorso anno fu affiancato dall'inviato speciale Fru, membro dei The Jackal. Tra le prime coppie che sono state provinate spuntano due volti noti del web: gli youtuber Gianmarco Zagato e Nicole Pallado.

La notizia è emersa in modo indiretto durante l'ultima puntata di Tavolo Parcheggio, il podcast che i due conducono insieme e che prende il nome da un'espressione gergale legata ai ritrovi fuori dalle discoteche. Proprio nel corso dell'episodio, i creator hanno rivelato di aver accettato una nuova sfida segreta con Sky, che li porterà a vivere un'esperienza di viaggio senza smartphone e senza le comodità della vita quotidiana.

Costantino della Gherardesca

Un indizio che ha fatto subito pensare a Pechino Express, anche perché entrambi avevano raccontato di aver già ricevuto in passato una proposta simile. Nicole aveva parlato dell'offerta arrivata da Sky lo scorso anno: "Quando ho sentito la proposta per Pechino Express sono rimasta senza parole. Ho subito chiamato Gianmarco, che mi ha detto: 'Vengo solo se ci tieni davvero'. Il problema è che io non prendo nemmeno l'aereo!".

A pesare sulla decisione di rifiutare, infatti, furono la paura di volare di Gianmarco e la scarsa conoscenza dell'inglese. "Se il programma fosse stato in Italia, sarei partita senza pensarci due volte", aveva ammesso Nicole. I due furono avvicinati anche dalla produzione di The Couple, il reality flop condotto da Ilary Blasi.

Accanto al loro nome, nelle scorse settimane si sono rincorse altre indiscrezioni sul possibile cast. Tra i più citati figuravano Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria, ma quest'ultimo ha smentito categoricamente la sua partecipazione. Stessa cosa ha fatto Sonia Bruganelli, che tramite una storia Instagram ha bollato come fake la voce che la voleva in coppia con il figlio Davide. Al momento, invece, sembrano certi della partenza Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, pronti a formare una delle coppie più divertenti di questa nuova edizione.