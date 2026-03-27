Pechino Express 2026: coppia eliminata e classifica della terza puntata del 26 marzo

Nella terza puntata di Pechino Express 2026 a lasciare il gioco è stata una delle coppie più in difficoltà fin dal principio, mentre Chanel Totti e Filippo Laurino si confermano la rivelazione dell'edizione

La terza puntata di Pechino Express 2026 (in onda giovedì 26 marzo su Sky Uno e sempre disponibile in streaming su NOW e SkyGo)è stata una tappa a eliminazione diretta.

A lasciare il gioco una coppia in difficoltà ancora prima della partenza, gli Ex, ovvero Steven Basalari e Viviana Vizzini. La vittoria della puntata è andata invece ai Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino, che hanno dominato la classifica finale.

Eliminati Steven Basalari e Viviana Vizzini, la coppia degli Ex

La terza puntata ha segnato l'uscita di scena di Steven Basalari, imprenditore e influencer, e di Viviana Vizzini, Miss Universo 2020, vista ad Avanti un altro.

Inizialmente avrebbero dovuto partecipare al reality come fidanzati, ma la separazione avvenuta nel frattempo ha spinto gli autori a rinominarli la coppia degli Ex. In difficoltà fin dalla prima puntata, avevano rischiato l'eliminazione già al secondo appuntamento, quando invece a salutare il pubblico erano stati Elisa Maino e Mattia Stanga.

Non hanno nascosto l'amarezza e la delusione per un'avventura finita troppo presto, Steven perchè convinto di non essersi risparmiato, Viviana invece per il comportamento dell'ex, che si aspettava più comprensivo. Il loro viaggio avrebbe potuto ricucire la relazione? Difficilmente lo scopriremo.

Classifica e vincitori di Pechino Express dopo la terza puntata

La coppia de I Raccomandati, Chanel Totti e Filippo Laurino, si conferma quella da battere, mentre Le DJ, Jo Squillo e Michelle Masullo, hanno conquistato la prova immunità.

Ecco la posizione delle coppie dopo la terza tappa:

I Raccomandati: Chanel Totti e Filippo Laurino

I Veloci: Fiona May e Patrick Stevens

Le Biondine: Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani

Gli Spassusi: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni

Le Albiceleste: Candelaria e Camila Solórzano

I Rapper: Dani Faiv e Tony 2Milli

I Comedians: Tay Vines e Assane Diop

Il percorso della terza tappa

Nella puntata di ieri sera, le nove coppie sono partite dal Pasar Burung, dirigendosi poi al Monte Bromo, dove hanno incontrato Costantino Della Gherardesca con il libro rosso.

Successivamente il viaggio è proseguito al villaggio di Tongas Kulon, dove i concorrenti hanno dovuto trovare ospitalità per la notte.

Il giorno seguente, la carovana ha raggiunto Pasuruan, dove li attendeva Lillo, per poi concludere la tappa tra Mojokert Jurangasari e il centro ferroviario di Kota Madium.